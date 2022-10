Na straně hostů v trikotu pražské Slavie to byla Anna Hrbatá, která zamířila do Edenu z TJ KSNP Sedlec. Na straně druhé to pak byla v dresu plzeňské Viktorie Barbora Kadlecová, která dříve hájila barvy karlovarské Slavie. Hrbatá, která za sešívané v této sezoně odehrála prozatím sedm utkání, v nichž vstřelila dvě branky, tvrdila se svým týmem roli favorita.