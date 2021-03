„Transparentnost, komunikace, důvěra, mládež a radost ze hry, to jsou základní pilíře naší vize,“ odtajnil František Nedbalý svůj program, se kterým bude chtít oslovit kluby na blížící se valné hromadě.

Můžete přiblížit vaše stanovisko, proč jste se rozhodl kandidovat na post předsedy OFS Cheb?

Vzhledem k tomu, že po návratu z Německa zažívám jako hráč a fanoušek fotbalu časté příkoří, jako např. ovlivněné utkání, domluvený výsledek, lobbing z různých stran a funkcionářů, jsem se jenom utvrdil, že změna je nutná, a i když neuspěji, nebudu to brát jako svou osobní prohru, ale budu mít čisté svědomí, že jsem se snažil pomoci.

Měl jste tedy nějaké výhrady k fungování současného VV OFS Cheb či jeho komisí?

Nemám dostatek informací, jsou obtížně dostupné. Myslím si, že kluby ohodnotí práci současného vedení na VV OFS.

Co by bylo vaší prioritou v nové funkci a můžete přiblížit svůj program, se kterým byste chtěl oslovit kluby?

Transparentnost, komunikace, důvěra, mládež a radost ze hry, to jsou základní pilíře naší vize.

Můžete tedy představit váš tým, který by v případě zvolení mohl zaujmout místa ve VV OFS Cheb?

Sestavení našeho týmu se nerodilo úplně lehce. Pocit bezmocnosti a časová náročnost práce na dobrovolné bázi odradí spoustu potenciálních podporovatelů F-evoluce a změn na jakékoliv úrovni řízení fotbalu. Jsem si vědom, že některá naše jména mohou vzbudit rozporuplné reakce, ale není úplně jednoduché najít lidi okolo fotbalu, kteří do toho mají chuť jít a nebyli součástí mašinerie značky Berbr. Přesto všem našim kandidátům věřím, že v případě zvolení budou svou práci dělat čestně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Po odstoupení Romana Berbra však někteří rychle přebíhají na druhou stranu. Myslíte si stále, že fotbal má šanci na to, aby se očistil?

Nikdo nemůže čekat, že se vše změní jako mávnutím kouzelného proutku, ale jakákoliv změna je důležitá, a to jak pro fanoušky, tak hráče a případné sponzory. Myslím si, že změna v dlouhodobém horizontu možná je, jenom nesmíme zůstat stát v koutě a musí nás být vidět a slyšet.

Bude se to tedy muset vzít, jak se říká lidově, od podlahy?

To si nemyslím, protože to není reálné, ale krok po kroku to půjde. Ne vše, co se vytvořilo, je špatné a je určitě na čem stavět.

Právě očista fotbalu bude běh na dlouhou trať, jak to vnímáte vy?

Naprosto souhlasím a celý proces očisty fotbalu a jeho vnímání veřejností bude dlouholetý proces. Mé přání je, aby můj syn a naše děti nemuseli zažívat pocity bezmocnosti při fotbalovém utkání, kdy je vše předem domluveno a oni s tím bohužel nemohou vůbec nic udělat a o jejich fotbalových schopnostech a umístění v tabulce rozhodují rozhodčí a funkcionáři.

Vy sám patříte mezi fotbalové persony chebského okresu, kdy hrajete v Mariánských Lázních, dále máte náročnou práci, dá se tedy vše skloubit i s možným postem předsedy OFS Cheb?

Sám nevím, kolik času mi to sebere, a ani nejsem plně rozhodnut, jestli budu nadále pokračovat ve své hráčské kariéře, ale ten, kdo mě zná, ví, že když něco dělám, tak to dělám naplno.

Pokud vaše kandidatura nevyjde, budete se ucházet o místo ve VV OFS Cheb?

Pokud mi to bude nabídnuto, rád pomohu a pevně věřím, že i ostatní kandidáti to mají tak nastavené.

Nominační listina - kandidáti na předsedu OFS Cheb



František Nedbalý - navrhovatel: TJ Luby; člen: FC Viktoria Mariánské Lázně. Aktivně působí ve fotbale od roku 1985. Držitel licencí C a B působil v roli trenéra mládeže v Baníku Sokolov a v současné době hraje divizi ve FC Viktoria Mariánské Lázně. Své bohaté manažerské zkušenosti by rád zúročil ve prospěch OFS Cheb.

Jiří Smutný - navrhovatel: TJ Hrozňatov; člen: TJ Hrozňatov. Dlouholetý předseda TJ Hrozňatov a předseda OFS Cheb, bývalý člen VV KKFS.

Kandidáti na členy VV OFS Cheb



Josef Heřmánek - navrhovatel: TJ Luby; člen: TJ Luby. Celý život se pohybuje ve sportovním prostředí. Profesně třicet let jako učitel TV na ZŠ, poté vedoucí sportovního areálu. Trenér interligových házenkářek, juniorská reprezentace ČR, trenér fotbalové mládeže, bývalý předseda TJ Luby, bývalý člen VV OFS Cheb (předseda komise mládeže), člen VV FK Hvězda Cheb, z. s.

Jakub Kopřiva - navrhovatel: TJ Sokol Teplá; člen: Juvena Křižovatka. Věnuje se a podílí se na výchově mládeže.

Slavomír Kozel - navrhovatel: FC Cheb; člen: FC Cheb. Od roku 1992 funkcionář FC Cheb, od roku 1996 člen STK OFS Cheb, člen VV OFS Cheb a VV KKFS, předseda STK OFS Cheb, člen KR KKFS.

Jan Makovec - navrhovatel: FK Skalná; člen: FK Skalná. Člen VV OFS Cheb, předseda komise mládeže OFS Cheb, trenér FK Skalná.

Josef Novotný - navrhovatel: FC Viktoria Mariánské Lázně; člen: FC Viktoria Mariánské Lázně. Delegát FAČR ŘKČ, předseda KR OFS Cheb, člen VV OFS Cheb, člen KR KKFS, člen VV KKFS, člen VV FC Viktoria Mariánské Lázně.

Václav Sýkora - navrhovatel: FK Hvězda Cheb; člen: FK Hvězda Cheb. Je vystudovaným právníkem a dlouholetým manažerem ve veřejné správě. Má zkušenosti s řízením lidských zdrojů i prací v nadační či spolkové činnosti. Je členem FK Hvězda Cheb, z. s., kde vykonává funkci sportovního a finančního manažera oddílu fotbalu. Kromě toho se několik let věnuje práci s mládeží na letních táborech, fotbalových soustředěních a v družstvu starších žáků. Trenérská licence C, v současné době absolvuje kurz pro UEFA B licenci. V OFS Cheb jako zástupce jednoho z nejvýznamnějších fotbalových klubů v regionu bude schopen odpovědně vykonávat činnost ve prospěch rozvoje fotbalu.

Filip Štěřík - navrhovatel: TJ Luby; člen: Juvena Křižovatka. Aktivně působí ve fotbale od roku 2007, zajímá se o dění v OFS i KFS.

Jaroslav Zeman - navrhovatel: TJ Rozvoj Trstěnice; člen: TJ Rozvoj Trstěnice. Dlouholetý funkcionář a předseda TJ Rozvoj Trstěnice, bývalý člen VV KKFS, současný člen VV OFS Cheb.

Kandidáti na členy RK OFS Cheb



Jan Melničuk - navrhovatel: Juvena Křižovatka; člen: Juvena Křižovatka. Dlouholetý člen a předseda klubu Juvena Křižovatka.

Václav Slepička - navrhovatel: FK Skalná; člen: FK Skalná. Člen RK OFS Cheb a Sportovní unie Chebska, sekretář a místopředseda FK Skalná.

Karel Werner - navrhovatel: TJ FC Vojtanov; člen: TJ FC Vojtanov. Člen a předseda TJ FC Vojtanov.