Sedmatřicet delegátů z klubů Karlovarska totiž rozhodlo o novém předsedovi OFS Karlovy Vary a také složení výkonného výboru.

Po dvanácti letech, tedy třech volebních obdobích, skončil v pozici předsedy OFS Luboš Garaj, který při hlasování obdržel pouze patnáct hlasů oproti dvaadvaceti ve prospěch Josefa Němce, podporovatele F-evoluce, který tak nově usedl na křeslo šéfa fotbalového okresu Karlovarska.

„Jsem moc rád za důvěru, kterou mi kluby při hlasování vyjádřily, za což bych jim chtěl dodatečně ještě jednou poděkovat, na druhou stranu je to pro mě závazek,“ říká ke svému zvolení nový šéf karlovarského OFS Josef Němec.

Řádnou obměnou prošel následně i výkonný výbor OFS. Do toho kandidovalo deset jmen. Po zvolení Němce předsedou a odstoupení Františka Manduly před hlasováním se smrskl počet kandidátů na osm.

Delegáti pak dali největší důvěru útvinskému Vítu Červenkovi, který obdržel 31 hlasů z celkových 37. Toho pak doplnili ve vedení VV s 29 hlasy nejdecký Zbyněk Draxal, 26 hlasy kolovský Martin Míček a posledním členem se pak stal s 25 hlasy Lukáš Jankovský. Naopak za branami zůstal s 10 hlasy chyšský Jiří Hanzlíček, s 8 hlasy sedlecký Milan Demjan a sadovský Roman Dyk a 4 hlasy žlutický Ladislav Kvasnička.

„Teď už nás čeká v úterý 13. dubna první pracovní schůzka s novými členy výkonného výboru a sekretářem OFS Karlovy Vary panem Špakem, který nás, v což věřím, zasvětí do chodu OFS a my se vrhneme s chutí a střemhlav do práce,“ nastínil první kroky ve své funkci Němec.

Valná hromada rozhodla i o složení revizní komise OFS, do které usedli taktéž nově útvinský Vlastimil Gabriško, sadovský Milan Mrázek a karlovarský Stanislav Štípek.

Josef Němec (FS Slavia Karlovy Vary)

Vít Červenka (TJ Sokol Útvina)

Zbyněk Draxal (FK Nejdek)

Martin Míček (Ajax Kolová)

Lukáš Jankovský (FK Ostrov)

Revizní komise VV OFS Karlovy Vary

Vlastimil Gabriško (TJ Sokol Útvina)

Milan Mrázek (TJ Sokol Sadov)

Stanislav Štípek (FC Slavia Karlovy Vary)