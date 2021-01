Na programu tak budou dohrávaná kola a posléze by se v návaznosti na dohranou podzimní část měla rozběhnout část jarní. Kluby tak mají na přípravu pouze několik týdnů a během dohrávek se řádně nacestují, když budou využívat pouze umělé trávy, a to v Ostrově, Rotavě či Chebu.

Zpět do fotbalového kolotoče tedy účastníci okresního přeboru naskočí dohrávaným jedenáctým kolem, které bude na programu o víkendu 20. a 21. února. Za podzimní částí pak udělají definitivní tečku o víkendu 20. a 21. března, kdy bude na pořadu dohrávka 10. kola. Fotbalový jízdní řád se však může kvůli vládním restrikcím i nadále měnit, i přesto kluby doufají, že se navrátí na fotbalová kolbiště již v daném termínu.

Dohrávky podzimní části

11. kolo: Božičany – Sedlec (SO, 20.února, 12.30, UMT Hvězda Cheb), Bochov – Jáchymov (SO, 20. února, 13.30, UMT Ostrov), Kolová – Dalovice (SO, 20. února, 15.00, UMT Hvězda Cheb), Žlutice B – Verušičky (NE, 21. února, 11.30, UMT Ostrov), Bečov – Březová (NE, 21. února, 12.30, UMT Hvězda Cheb), Vojkovice – Pernink (NE, 21. února, 14.00, UMT Ostrov), Nejdek B – Útvina (NE, 21. února, 15.00, UMT Hvězda Cheb).

7. kolo: Božičany – Jáchymov (SO, 27. února, 11.30, UMT Hvězda Cheb), Nejdek B – Verušičky (SO, 27. února, 14.00, UMT Rotava), Březová – Kolová (SO, 27. února, 15.00, UMT Ostrov), Žlutice – Dalovice (NE, 28. února, 9.00, UMT Ostrov), Útvina – Sedlec (NE, 28. února, 10.00, UMT Hvězda Cheb), Bečov – Pernink (NE, 28. února, 12.30, UMT Hvězda Cheb), Bochov – Vojkovice (NE, 28. února, 16.30, UMT Ostrov).

8. kolo: Jáchymov –Bečov (SO, 6. března, 11.30, UMT Ostrov), Žlutice B – Bochov (SO, 6. března, 12.15, UMT Rotava), Pernink – Nejdek B (SO, 6. března, 15.00, UMT Rotava), Útvina – Březová (NE, 7. března, 11.30, UMT Ostrov), Dalovice – Verušičky (NE, 7. března, 12.15, UMT Rotava), Sedlec – Vojkovice (NE, 7. března, 14.00, UMT Ostrov), Kolová – Božičany (NE, 7. března, 14.30, UMT Cheb).

9. kolo: Pernink – Dalovice (SO, 13. března, 15.00, UMT Rotava), Vojkovice – Žlutice B (SO, 13. března, 15.00, UMT Ostrov), Bochov – Verušičky (SO, 13. března, 17.30, UMT Ostrov), Božičany – Útvina (SO, 13. března, 17.30, UMT Hvězda Cheb), Březová – Sedlec (NE, 14. března, 10.00, UMT Hvězda Cheb), Bečov – Kolová (NE, 14. března, 12.30, UMT Hvězda Cheb), Nejdek B – Jáchymov (NE, 14. března, 17.00, UMT Ostrov).

10. kolo: Dalovice – Jáchymov (SO, 20. března, 11.30, UMT Ostrov), Březová – Božičany (SO, 20. března, 12.15, UMT Rotava), Pernink – Bochov (SO, 20. března, 15.00, UMT Rotava), Útvina – Bečov (NE, 21. března, 9.30, UMT Hvězda Cheb), Sedlec – Žlutice B (NE, 21. března, 10.00, UMT Ostrov), Kolová – Nejdek B (NE, 21. března, 12.15, UMT Rotava), Verušičky – Vojkovice (NE, 21. března, 12.30, UMT Ostrov).