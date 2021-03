Ostrostřelec z Kynžvartu i trápící se Hrozňatov

Fotbalový kolotoč se napříč republikou během podzimní části opět zastavil. Podruhé v krátké době. To se opět promítlo i okresních amatérských soutěží dospělých. Druhá vynucená fotbalová výluka se dotkla nejen hráčů a klubů, ale také fanoušků, kteří tak přišli o zajímavé momenty, emoce, radost i zklamání, čehož jim v každém utkání servírují kluby nebývalé množství. S fotbalovým výhledem na restart soutěží to však vypadá v současné době negativně, když se stále oddaluje, a spekuluje se, že nakonec soutěže opět budou předčasně ukončeny, jako tomu bylo minulou sezonu, ale to ukáže až čas. I pozastavená část okresních soutěží přinesla na stadionech hned několik zajímavých momentů. My jsme pro vás vybrali čtyři z nich, které nás zaujaly.

Kolaps Staré Vody Jedno vítězství a pět proher, to je bilance Staré Vody před pozastavením sdružené soutěže okresu Cheb a Sokolov. Úvodní dvě kola ještě tým Staré Vody zvládl poměrně slušně, jednou vyhrál, jednou prohrál. Posléze však následovaly pouze porážky a také pořádný kolaps. Ten zažili hráči Staré Vody na půdě Krásna, kam se opovážlivě vydali pouze s jedenácti hráči a tvrdě za to zaplatili, když právě jejich soupeř, potěšil své fanoušky, kterých se sešla na krásenském stadionu rovná padesátka, dvoucifernou výhrou, která čítala dvanáct branek. Čtyřmi zásahy se zapsal krásenský kanonýr Lukáš Ruppert. Fotbalová mizérie Trápení, trápení a zase trápení. Hrozňatov zažil během své historie zcela jistě lepší časy. Klub z Chebska, který v minulosti čeřil krajské vody a po právu patřil k postrachům soupeřů, značně ubral za svého fotbalového umu. Během podzimní části sdruženého okresního přeboru mužů okresu Cheb a Sokolov totiž zažil, co se týče bodového zisku, suché víkendy, když v sedmi odehraných kolech vyšel překvapivě bodově naprázdno, za což mu patří v tabulce poslední dvanáctá příčka. I nepříznivé skóre, které obsahuje nejen dvanáct vstřelených, ale také pětatřicet inkasovaných branek, mluví za vše. Kynžvartský šutér Instinkt gólového zabijáka. Ten zdobil před přerušením sdruženého přeboru mužů okresu Cheb a Sokolov v podzimní části kynž- vartského útočníka Lukáše Kunu. Dokázal nastřílet soupeřům během pěti zápasů, které v první části stačil jeho tým z Kynžvartu odehrát, třináct branek. Tahoun z lázeňského týmu svými přesnými zásahy vytáhl Kynžvart na čtvrtou příčku, s pětibodovou ztrátou na první příčku, ale Kynžvart má dva zápasy navíc k dobru. Jestli je ještě využije, to ukáže až čas. Jisté je, že si soupeři budou muset dávat pozor právě na Lukáše Kunu, který si určitě schoval gólové náboje i pro případný restart soutěží. Skvělý obrat a výhra O tom, že se má hrát až do 90. minuty, se přesvědčili na svém stadionu fotbalisté hornoslavkovského Spartaku. Ve 3. kole sdruženého okresního přeboru okresu Cheb a Sokolov měli duel se soupeřem z Vojtanova parádně rozehraný, když vedli po prvním poločase rozdílem tří branek 4:1. Jenže po změně stran jako by domácí tým s vedením uspokojil a následoval za to trest. Vojtanov totiž dokázal třemi góly po obrátce stran vyrovnat na 4:4 a navíc nechal Spartak vypít kalich hořkosti až do dna, když uspěl v následných pokutových kopech, které vyhrál v poměru 4:2. Tím urval i druhý bonusový bod.