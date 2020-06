To se týká i divizního ostrovského FK, který se zapojil o víkendu do Turnaje KKFS ve skupině A, když na stadion U Pekárny dorazil vítěz loňské sezony krajského přeboru Královské Poříčí.

„Po skoro třech měsících jsme nastoupili k soutěžním utkáním, kdy nás čekalo Královské Poříčí. Věděli jsme, že po fotbalové stránce to nebude podle našich představ. Přeci jenom ten herní výpadek byl dlouhý,“ vysvětloval trenér Ostrova Jiří Štěpán.

Do utkání vstoupil Ostrov aktivně, ale i jedenáctka Poříčí hýřila aktivitou. „Nabádal jsem hráče, aby k utkání přistoupili zodpovědně a hlavně s maximálním nasazením. To každý hráč, který do zápasu zasáhl, splnil stoprocentně,“ pochvaloval si nasazení svých svěřenců Štěpán a hned přidal: „I soupeř hrál také s velkým nasazením a bylo vidět, že oba týmy se těšily na zápas.“

I přesto se diváci na ostrovském stadionu v první pětačtyřicetiminutovce branek nedočkali. „My jsme si v prvním poločase vypracovali nějaké příležitosti, které jsme však nedokázali dotáhnout do úspěšného zakončení,“ zklamaně popisoval trenér Ostrova.

To ve druhém poločase se přece jen fanoušci branek dočkali, ale museli si počkat do závěrečné dvacetiminutovky. „Ve druhém poločase jsme se už díky Martinovi Psohlavcovi dvakrát prosadili a vyhráli nakonec 2:0,“ připomněl Štěpán dvě přesné rány ostrovského ostrostřelce z 76. a 84. minuty.

„Věřím, že s dalšími přibývajícími zápasy se naše hra bude zkvalitňovat a dostaneme se do zápasového tempa,“ přeje si Štěpán.

Druhé přípravné utkání odehrají hráči Ostrova opět v domácím prostředí, když ve středu 3. června budou hostit od 18.00 Spartak Perštejn. „Tým hraje krajský přebor Ústeckého kraje a jeho trenérem je bývalý kouč Ostrova Ivan Filip,“ dodal závěrem Štěpán.