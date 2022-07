„V prvním poločase jsme nepodali výkon, jaký jsme od hráčů očekávali. Hráli jsme zdlouhavě, bez pohybu a soubojové chování nebylo také na optimální úrovni. Co se týká šancí, tak my i hosté jsme nastřelili břevno. Po vyložené šanci hostů nás pak podržel gólman Vaněček a potvrdil, že pro nás bude posilou,“ ohlédl se za prvním poločasem, který branky nepřinesl, karlovarský asistent Martin Bulíček.

To po změně stran už to bylo ze strany slávistů, kteří tvrdili v duelu roli favorita, zcela o něčem jiném. „Druhý poločas už jsme odehráli lépe, co se týče pohybu, a předvedli jsme i některé akce, které po hráčích chceme, ale chybí nám ještě větší hlad po gólech a také agresivita v pokutovém území,“ upozorňoval Bulíček.

Zlepšený výkon nakonec přinesl Slavii kýženou branku, když ji v 85. minutě vykutal Horník, který brankově zúročil spolupráci s Martinem Matouškem. „Spokojeni jsme s výsledkem a s tím, že jsme vzadu udrželi nulu, na druhou stranu nás však čeká ještě hodně práce,“ dobře ví Bulíček, že ne vše se sešívaným v zápase dařilo.

Zpečetit výhru mohl v samotném závěru po samostatném úniku Matoušek, ale jeho šanci s přehledem zneškodnil chebský brankář Mácha, který si následně poradil i s dorážkou Horníka.

„Máme ještě tři týdny do prvního mistráku, věříme, že mužstvo bude optimálně připraveno. Hráči mají ochotu a chuť pracovat a to je pro nás hodně důležité,“ chválil si nasazení hráčů Bulíček.

Karlovarská Slavia se následně představí v sobotu 23. července v Praze, kde ji čeká od 11.00 hodin duel s pražskou Aritmou, a hned ve středu 27. července ji čeká derby, ve kterém se představí na stadionu březovské Olympie, kde bude zahájen přípravný duel v 18.00 hodin.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Hvězda Cheb 1:0 (0:0). Branka: 85. Horník Sebastian. Rozhodčí: Pachtová. Diváci: 120. Slavia Karlovy Vary: Vaněček – Knop, Tůma, Vyleta – Matoušek, Prágr, Dubnička, Touré, Gabriel – Horník, Mašata (stř. Gembický, Pěkný, Skala, Černý, Krčma, Klopotovskyy).