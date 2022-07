„Týmy byly rozděleny do dvou šestičlenných skupin, kde se střetly systémem každý s každým, s hrací dobou jednou patnáct minut,“ vracel se Eret k systému turnaje. Do play-off se pak podívaly vždy čtyři nejlepší celky z obou skupin.

V áčkové skupině dominoval výběr FK Květnová, když za ním skončil loňský obhájce Tiki-Taka, bronz bral Dream team a čtvrtou postupovou příčku obsadila Čechie Dalovice.

To v béčkové skupině řádil FC Devils, který jako jediný tým na turnaji neztratil ve skupině ani bod. Druhé místo obsadil Galacticos, třetí Hokejky v kopačkách a čtvrté TJ Sokol Hájek a všechny zmiňované týmy zamířily do play-off.

Zdroj: Daniel Seifert

Po odehrání skupin přišel na řadu exhibiční zápas, ve kterém se proti sobě postavili hasiči a staří páni z Hroznětína a Merklína, a tento duel skončil po výsledku dělbou bodů 3:3. „Následně se pak play-off či zápasy o konečné umístění odehrály s hrací dobou dvakrát deset minut,“ připomněl Eret změnu hrací doby ve druhé fázi turnaje.

Nejprve přišly na pořad bitvy o konečné 11. či 9. místo a pak už začaly bitvy o vítěznou trofej v rámci čtvrtfinále a semifinále. Ve čtvrtfinále se postaral o největší překvapení TJ Sokol Hájek, který si vyšlápl na favorizovaný FK Květnová, se kterým uhrál nejprve nerozhodný výsledek a posléze pak uspěl v dramatickém penaltovém rozstřelu. A výběr Hájku kousal i v semifinále, ve kterém se mu postavil do cesty Galacticos, a nakonec z toho byla těsná prohra 3:4.

Naopak po úspěšném čtvrtfinále prodloužil FC Devils svou vítěznou jízdu, kde vyřadil Čechii Dalovice a k tomu pak přidal v semifinále cenný skalp obhájce loňského prvenství Tiki-Taka, a zamířil tak do finále, kde ho doplnil zmiňovaný Galacticos. Nejprve se odehrál duel o konečné třetí místo, ve kterém uspělo Tiki-Taka nad Hájkem, který porazilo 4:1. Pak už přišel na program zlatý hřeb turnaje, ve kterém nakonec slavil výhru 5:3 Galacticos, který tak odsoudil FC Devils, pro nějž to byla vůbec první ztráta na turnaji, ke druhému místu.

V Hroznětíně urval vítězný pohár Rabbit Cupu Galacticos.Zdroj: Daniel Seifert

„Tým jsme museli před turnajem třikrát překopat, jelikož nám vypadlo hodně lidí. Skupinová fáze nám vyšla přesně podle taktiky, kterou jsme si zvolili. Tou bylo, abychom nepostupovali z 1. místa, což se povedlo, čímž jsme si zajistili lepší výchozí pozici do play-off. Od čtvrtfinále jsme šli už za vítězstvím, dali jsme do toho všechno a vyplatilo se, za což jsme rádi. Turnaj byl kvalitní, o to je vítězství cennější,“ poukazoval po turnaji za vítězný Galacticos Jiří Klas.

Jeho tým vystřídal na pomyslném fotbalovém trůnu nejméně na jeden rok tým Tiki-Taka, který letos bral bronz.

„V rámci slavnostního vyhlášení si odnesl cenu pro nejlepšího hráče turnaje Lukáš Hořt z Tiki-Taka. Korunku pro nejlepšího střelce turnaje si vystřelil šestnácti góly Jakub Zeronik z FC Devils a nejlepším brankářem byl vyhlášen Stanislav Krupička z Galacticos,“ připomněl Eret individuální ocenění, která byla na turnaji udělena. „Chtěl bych poděkovat všem týmům za předvedené výkony, dále rozhodčím, pánům Jarošovi, Špačkovi a Botošovi, pak poděkování patří městu Hroznětín, firmě MM Spedition a Rabbitu Hroznětín za podporu,“ vzkazoval dodatečné poděkování závěrem Eret.

24. ročník Memoriálu Oldřicha Chramosty - Rabbit Cup 2022

Skupina A: FK Květnová – TJ Slavoj Velký Rybník 4:0, Dream team 2:1, Tiki-Taka 3:2, Krávy na kopci 2:1, TJ Čechie Dalovice 3:0; Tiki-Taka – TJ Slavoj Velký Rybník 3:2, Dream team 6:2, Krávy na kopci 2:0, TJ Čechie Dalovice 3:3; Dream team – TJ Slavoj Velký Rybník 4:2, Krávy na kopci 8:1, TJ Čechie Dalovice 3:1; TJ Čechie Dalovice – TJ Slavoj Velký Rybník 4:2, Krávy na kopci 4:2, Krávy na kopci – TJ Slavoj Velký Rybník 3:2.

Pořadí ve skupině A: 1. FK Květnová, 2. Tiki-Taka, 3. Dream team, 4. TJ Čechie Dalovice, 5. Krávy na kopci, 6. TJ Slavoj Velký Rybník.

Skupina B: FC Devils – FSC Kubentus 8:0, Galacticos 3:2, 90 A-team 5:2, TJ Sokol Hájek 6:2, Hokejky v kopačkách 4:2; Galacticos – FSC Kubentus 5:1, 90 A-team 5:1, TJ Sokol Hájek 4:2, Hokejky v kopačkách 5:0; Hokejky v kopačkách – FSC Kubentus 5:0, 90 A-team 2:1, TJ Sokol Hájek 2:1; TJ Sokol Hájek – FSC Kubentus 4:0, 90 A-team 3:3; 90 A-team – FSC Kubentus 2:1.

Pořadí ve skupině B: 1. FC Devils, 2. Galacticos, 3. Hokejky v kopačkách, 4. TJ Sokol Hájek, 5. 90 A-team, 6. FSC Kubentus.

O 11. místo: TJ Slavoj Velký Rybník – FSC Kubentus 2:0.

O 9. místo: Krávy na kopci – 90 A-team 4:2.

Čtvrtfinále: FK Květnová – TJ Sokol Hájek 1:1 – PK 7:8, FC Devils – TJ Čechie Dalovice 5:1, Tiki--Taka – Hokejky v kopačkách 7:0, Galacticos – Dream team 6:1.

Semifinále: Galacticos – TJ Sokol Hájek 4:3, FC Devils – Tiki--Taka 5:3.

O 3. místo: Tiki-Taka – TJ Sokol Hájek 4:1.

O 1. místo: Galacticos – FC Devils 5:3.

Konečné pořadí turnaje: 1. Galacticos, 2. FC Devils, 3. Tiki--Taka, 4. TJ Sokol Hájek, 5. FK Květnová, 6. Dream team, 7. Hokejky v kopačkách, 8. TJ Čechie Dalovice, 9. Krávy na kopci, 10. 90 A-team, 11. TJ Slavoj Velký Rybník, 12. FSC Kubentus.