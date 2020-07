Naposledy působil v nedalekém Ostrově, kde si připsal na účet triumf ve Fortuna Divizi B. Tam se stal nejlepším kanonýrem soutěže.

„Geňas (pozn. red. Marián Geňo, trenér Slavie Karlovy Vary) mě oslovil s nabídkou, a já si nechal týden na rozmyšlenou. Hlavně jsem přemýšlel, jestli to bude dobrá varianta. Nakonec jsem na nabídku kývl a rozhodl se pro návrat,“ vracel se zpět k přesunu z divizního Ostrova do známého prostředí v třetiligové Slavii devětatřicetiletý Martin Psohlavec.

A právě Geňo byl hlavním důvodem, proč se Psohlavec rozhodl na nabídku karlovarské Slavie kývnout.

„Velkou roli v tom také hrálo spojení s Mariánem,“ přiznává Psohlavec. „Společně jsme odehráli mnoho zápasů, nastříleli spoustu gólů, ale své také řeklo srdíčko, které mě táhlo zpět,“ poukazoval Psohlavec. Ten by měl vyztužit útočnou sílu karlovarského výběru v třetiligové soutěži. Právě na jeho gólový apetit budou v Karlových Varech značně spoléhat.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Já už jsem na tuto roli zvyklý, takže pokud budu zdravý a půjde to, tak bych chtěl týmu svými zkušenostmi pomoci. A také pokud, to tam bude padat, budu moc rád,“ přeje si Psohlavec navázat na gólový „čich“z Ostrova i ve staronovém působišti. Návrat do lázeňského klubu si zpestří tradiční neoblíbenou náročnou letní přípravou, kterou slávisté odstartují již příští úterý, tedy 7. července.

„Budu muset více potrénovat,“ směje se exligový hráč ve službách Slavie. „Příprava bude určitě náročná, ale už jsem taky zvyklý za ty léta, navíc odehrajeme několik utkání proti kvalitním soupeřům,“ dodává hráč.

„Už se na vše těším, jen nechceme hrát o záchranu. Máme kvalitní tým, poskládaný ze starších zkušených a mladých hráčů, tak když vše bude klapat, věřím, že se nám bude dařit,“ nastínil cíle pro nový ročník Fortuna ČFL Psohlavec.

Jak to vidí trenér Marián Geňo

Martina Psohlavce jsem oslovil, jestli by do toho šel se mnou. Měl dobrou sezonu v Ostrově, kde byl nejlepší střelec divize. Je to parťák do kabiny a navíc ohromně silný hráč do obou vápen. Sice už má svůj věk, ale jeho zkušenosti budou jistě pro náš mladý tým přínosem. Navíc je to hráč, který chce vyhrávat i v tréninku, a to je nakažlivé. Jsem rád, že nabídku přijal.