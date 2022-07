Třetiligová karlovarská Slavia se představí v sobotu 23. července v Praze, kde se střetne od 11.00 hodin s Aritmou Praha. Třetiligový Sokolov pak zamíří do Stodu, kde se mu taktéž v sobotu postaví do cesty nováček České fotbalové ligy Přeštice, a to od 11.00 hodin.