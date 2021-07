Přípravy na start nové sezony vrcholí. Své generálky mají za sebou třetiligové Slavia Karlovy Vary a Baník Sokolov, stejně jako divizní Olympie Březová.

Slavia v generálce nestačila na béčko Dukly

Závěrečné utkání v letní přípravě nasměrovalo fotbalisty karlovarské Slavie na stadion exligových Blšan, kde se střetli s B-týmem pražské Dukly. Po dobrém výkonu však museli sešívaní skousnout porážku 2:0. „I přes prohru jsem spokojený s přístupem hráčů,“ hodnotí neúspěšnou tečku za letní přípravou Marián Geňo, trenér FC Slavia Karlovy Vary. Jeho výběr shodně inkasoval v každém poločase po jedné brance. „Zejména ve druhém poločase podali velmi dobrý výkon,“ našel pozitiva na porážce. „Hrálo se převážně na polovině Dukly, která spoléhala na brejky,“ přidává k hodnocení Geňo. „Každopádně to byla velmi dobrá prověrka před startem třetí ligy, už se všichni těšíme, až se začne hrát o body,“ uzavírá Geňo. Slavia Karlovy Vary se představí v prvním kole áčkové skupiny na stadionu ve Dvorech, kde přivítá v neděli 1. srpna od 10.30 hodin Sokol Hostouň.

FK Dukla Praha B - FC Slavia Karlovy Vary 2:0 (1:0).

Slavia Karlovy Vary: Chára - Pěkný, Tůma, Vyleta, Prágr, Skála, Dubnička, Hudec -Debellis, Mašata, Vokáč.

Sokolov se vítězně naladil, porazil Chomutov

K poslednímu přípravnému duelu si fotbalisté Baníku Sokolov přizvali na svůj stadion FC Chomutov, nad kterým nakonec slavili cennou výhru 1:0, čímž se vítězně naladili na start České fotbalové ligy. „Do zápasu jsme vlétli přesně tak, jak jsme si řekli. Ve třetí minutě zápasu jsme zahodili již svou třetí stoprocentní příležitost,“ naráží trenér Sokolova Jiří Štěpán na velmi dobrý vstup do utkání, kterému však chybělo gólové koření. „Hráli jsme aktivně, důrazně,“ kvituje nasazení, kterým se baníkovci prezentovali.

I přes velké šance museli hráči Baníku čekat na gólovou radost až do 37. minuty, to prolomil střeleckou smůlu Jiří Mlika. „Druhý poločas už nebyl z naší strany tak aktivní, soupeř převzal iniciativu a my hrozili jen z brejků, i tak jsme se do nějakých příležitostí dostali,“ popisuje Štěpán.

Sokolov nakonec udržel čisté konto a mohl se radovat z důležité výhry. „Ustáli jsme druhý poločas a v generálce vyhráli 1:0, teď máme týden na to, se dobře připravit na začátek sezony,“ připomíná Štěpán domácí duel, ve kterém Sokolov bude v sobotu 31. července hostit Motorlet Praha.

FK Baník Sokolov - FC Chomutov 1:0 (1:0).

Branka: 37. Jiří Mlika.

Baník Sokolov: Richter - Blažek, Strmiska, Šulc, Tesař Bílek, Kovář, Řezáč, Fišer Mlika, Krlička (stř. Stöckner, Stan, Čermuš, Hackl).

Březová na závěr přípravy nadělovala

Olympie Březová udělala definitivní tečku za letním drilem, vítěznou. Na stadionu Tatranu Kadaň dosáhla na vysokou výhru 4:0. „Soupeř nám dovolil více kombinovat a dařila se nám hra přes krajní prostory,“ chválil si úspěšnou generálku trenér Březové Petr Peterka a přidává: „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli v náš prospěch.“

V dresu Olympie vstřelil dvě branky Libor Tafat, jednu Lukáš Filipec a Daniel Nimrichter.

„Příští týden nás však čeká úplně jiný zápas, ve kterém budeme hrát ještě více zodpovědně a s větším nasazením,“ slibuje trenér Březové, že do zahajovacího utkání Fortuna divize B, ve kterém se představí na stadionu exligového Kladna, dají jeho svěřenci vše.

FK Tatran Kadaň - FK Olympie Březová 0:4 (0:2).

Branky:Libor Tafat 2, Daniel Nimrichter, Lukáš Filipec.

Olympie Březová: Kasl - D. Peterka, P. Peterka, Nimrichter, Neumann Kusra, Body, Veselý, Rusňák Filipec, Tafat (stř. Boukal, Deme, Zrebňák, Poupě).