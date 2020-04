„Všechno je uděláno tak, aby se hráči co nejméně potkávali. Ti, co přijdou z ubytovny, mají k dispozici tři šatny, ve kterých jsou ve dvou, maximálně ve třech, mají tam dezinfekci. Ti, co přijedou autem, jdou rovnou na hřiště,“ přibližuje hlavní trenér sokolovského áčka Bohuslav Pilný.

Ten postavil se svým realizačním týmem na záložním hřišti tři od sebe vzdálená stanoviště. „Snažíme se, aby hráči byli co nejméně u sebe, i když, jak vidíte, to úplně taky nejde. Když dokončí první stanoviště první parta, přesune se na druhé a její místo zaujme další skupina hráčů,“ ukazuje kouč Baníku.

Hráče tak nejprve čeká část s míčem, potom lehká střelba, tak aby si znovu přivykli po delší době kopání do balonu a nezranili se, a na závěr posilování.

Baníkovci začali ve středu, ve čtvrtek je čekal dvoufázový trénink, v pátek jedna jednotka, v sobotu a v neděli bude na programu volno. „Je to teď pro hráče úplně jiný pohyb, bylo to vidět u základních cvičení, kdy se zadýchávají více než před pauzou, protože běh po lesích nebo po rovině je úplně jiný,“ poukazuje Bohuslav Pilný.

Alespoň takto okleštěný trénink ale kvituje. „Jsme rádi, že můžeme využít alespoň tohohle, samozřejmě nám tam chybí to, co všem souboje. Doufáme, že se to brzy změní a do kontaktu se bude moct jít, protože tohle se zápasu moc nepřibližuje. Spíš to jsou taková průpravná cvičení, kdy si hráči zvykají zpátky na balon, na trávu, na změnu pohybu,“ říká trenér Sokolova.

Na hornickém západě se stejně jako jinde dychtivě čeká na dohrání ligy. „Všichni samozřejmě chceme, aby se to dohrálo. Otázkou ale je, co se stane, když nemoc u někoho potom propukne, to jsem se zatím nikde nedočetl. Kdyby v některém mužstvu v průběhu dohrávání někdo onemocněl, tak jestli by šlo do karantény celé mužstvo, nebo obě mužstva? Nejsem si úplně jistý, že ve 32 týmech v první a druhé lize to všechny mine. Bylo by to určitě fantastické, že bychom takové starosti neměli, ale stát se to může, bylo by to potom složité a asi ne úplně regulérní,“ přemítá Bohuslav Pilný.

Dohrání ligy i za současné obtížné situace ale považuje za fér. „V rámci možností to ještě regulérní je, protože máme všichni, i když v uvozovkách, stejné podmínky,“ má jasno.

Pořádným trenérským kumštem teď je, jak vůbec tým připravit. „Nikdo takovouhle situaci samozřejmě nezná, každý má svůj pohled na to, jak by se mělo trénovat. Nepříjemné je také to, že nevíme, kdy se začne hrát. V podstatě tedy na jaký termín hráče připravujeme. Ale jak jsem říkal, je to stejné pro všechny,“ zdůrazňuje Bohuslav Pilný.

V Sokolově má k dispozici momentálně 21 hráčů včetně uzdraveného Machka se Štípkem. Mimo ještě zůstává Adam Čihák. V případě nutnosti Baník může stáhnout hráče z hostování, Fišera a Šulce. „Díky tomuto počtu můžeme po uvolnění situace hrát hru, která se bude přibližovat zápasu, což bude pro všechna mužstva nesmírně důležité. Zápasové zatížení je úplně jiné než při tréninku nebo běhání po lese,“ říká na závěr trenér horníků.