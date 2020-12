„Do Poříčí jsem přestoupil z důvodu časového vytížení,“ vrací se zpět za změnou svého fotbalového zaměstnavatele. „V divizi na Březové jsme měli tréninky většinou třikrát v týdnu, plus zápas a s rodinou, prací a podnikáním se to nedalo moc skloubit,“ poukazuje na důvody, které ho nasměrovaly do Královského Poříčí.

„Vrátil jsem se do známého prostředí, protože jsem tam působil už před sedmi lety,“ připomíná. Poříčí v posledních dvou sezonách kraluje krajskému přeboru, zaslouženě. „Popředí tabulky si moc užíváme, je to vždy hezké, hrát nahoře. Minulou, nedokončenou sezonu jsme sice vyhráli, ale není to ono, když se soutěž nedohrála. Proto doufáme, že se letošní ročník dohraje a my zůstaneme na místě, kde se teď nacházíme. Bude to ale ještě těžké, protože se každý na nás hecuje víc než na ostatní týmy a chce nám jako první sebrat body,“ upozorňuje kapitán Královského Poříčí.

On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením vlády ČR nesmí hrát, a Deník tak využil delší nucené pauzy, kterou již zpestřila týmům alespoň zimní příprava, a zeptal se zkušeného borce na spoluhráče či realizační tým z Královského Poříčí.

Jací jsou v jeho očích?

Jan Gitter: Poctivý kluk, má svoji hlavu jako každý brankář. Hasí rád šance i požáry, je hasič. Jeho přítelkyně je klubová kadeřnice.

Petr Zavadil: Přišel k nám teprve před sezónou ze Slavkova, ale do kabiny dobře zapadl. Vytvořil dobrou dvojici s Gitym.

Radek Soták: Jeden z největších poctivců jak na tréninku, tak i v zápase, nikdy nic nevypustí. Je vždy první na hřišti, ale i v klubovně. Je pro každou srandu.

Lukáš Friml: Klasický bek, který to brousí od podlahy a řídí se heslem, co leží, to neběží (smích).

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Lukáš Kalous: Spolehlivý stoper, který má velký přehled a dobrou kopací techniku. Mimo sezónu má problém trochu se životosprávou (smích), jinak výborný kluk do party.

Pavel Peterka: Dříve dělal řeckořímské zápasy, takže stavba jeho těla je robustní a souboje s ním dost bolí. Nevypadá na to, ale v kabině je dost tichý.

David Dudešek: Typ moderního beka, rychlostně i technicky výborně vybavený. Rád útočí, dozadu je to horší už. Jeho velkým snem je mít ranč s koňmi a dalšími zvířátky. Nevyrostl moc do výšky, ale zato jde dost slyšet.

Jan Jiráček: Takový Míra Bosák na hřišti. Víc toho nakecá, než naběhá. Furt se musí s někým zdravě hecovat, těžký to s ním mají hlavně brankáři.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Pavel Bureš: Má ho na starost Pančány, takže dostává tu nejlepší školu života. Ve fotbale si to moc bere, když se mu něco nepodaří.

Samuel Nguyen: Málokdy snad přijde včas. Škoda že častěji nepřevede formu z tréninku do zápasu. Je často terčem vtípků, ale zvládá to s nadhledem.

Daniel Unger: Jeden z nejrychlejších fotbalistů v kraji. Každý zápas jde snad třikrát sám na bránu, produktivita už pak trochu pokulhává, ale zlepšuje se. Má rád módu a posilování.

Jiří Rozsíval: Kvůli pracovní vytíženosti toho moc nenatrénuje, ale v zápase je nezastavitelný. Furt jen běhá a běhá, má snad troje plíce. Na podzim mu to konečně i střílelo. Je pro nás důležitým hráčem.

Roman Domin: Tichý kluk, který v kabině toho moc nenamluví, ale na hřišti patří k lídrům týmu. Má toho hodně odehráno v ČFL i divizi, přidal i nějaké starty ve 2. lize. Jeho zkušenosti jsou pro nás přínosem.

Marek Kratochvíl: Další ze zkušených hráčů, který toho má hodně odehráno. Na hřišti odmaká všechno na sto procent, soupeři nikdy nic nedaruje. Je úspěšný mládežnický trenér s velkým potenciálem. U nás je asistentem trenéra a jeho slova mají velkou váhu. Jak je dobrý na hřišti, tak je ještě lepší v hospodě (smích).

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Jiří Drobný: Není třeba moc představovat, je to typ fotbalisty, na kterého chodí diváci. Rád se mazlí s míčem, je strašně těžké mu ho sebrat. Má akorát smůlu na zranění. Na podzim nám zatím nepomohl, ale na jaře snad bude zas na hřišti. Výborný je i parťák do hospody.

Tomáš Kričfaluši: Poříčskej Shaolin je v áčku už asi dvacet let, je suverénně služebně nejstarším hráčem. Ve svém věku by už mohl mít trochu výhody, ale on všechno odjede naplno s ostatníma. Je milovníkem žen a starších modelů audi.

Štěpán Dubaj (trenér): Kouč, který nám nedá nic zadarmo, díky tomu si vysloužil přezdívku Felix Magath. Má velkou zásluhu na tom, že se tu vytvořila dobrá parta a tým šlape, jak má.

Týnka Millerová (vedoucí): Největší fanynka fotbalu, jakou znám. Převzala i roli pokladníka, takže nám nic nedaruje. Před zápasem nám vytváří skvělý servis, jen ty čokolády by mohla zlepšit.