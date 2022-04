„Naštěstí se povedlo a zápas jsme mohli odehrát na skvěle připravené umělé trávě týmu Hvězdy Cheb, za což jim moc děkujeme,“ vzkazuje dodatečné poděkování Bílek.

Teplá si úvodní zápas druhé poloviny soutěže užívala, když po prvním poločase vedla nad soupeřem z Hranic dvougólovým rozdílem. „Zápas jsme měli pod kontrolou, většinu zápasu jsme měli míč a diktovali jsme hru. Povedlo se nám hned na začátku vstřelit gól, což nám dost pomohlo,“ upozorňoval Bílek.

Po změně stran pak Teplá proměnila duel ve svou exhibici, když soupeři nastřílela další čtyři branky.

„Úplně ideální to z naší strany nebylo, ale pro nás je ta výhra obrovsky důležitá do dalších zápasů. Do týmu zapracováváme dorostence a ti se zatím ukazují ve výborném světle,“ chválil si autor hattricku výkony mladých pušek ve svém výběru.

„Stát mě to naštěstí nic nebude,“ řekl s úsměvem a hned dodal: „I když kluci by byli určitě rádi, kdybychom měli nějaký ceník.“