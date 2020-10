„Ve starších žácích nám skončili někteří hráči, a my nechtěli aby skončili, jelikož by museli hrát přes mladý věk v mužské kategorii, tak jsme založili tým dorostu,“ vysvětloval trenér Teplé Jan Bílek, kterému kryje záda na trenérské lavičce nejen u dorostu, ale také u starších žáků Rudolf Káva a Pavel Procházka, proč se v Teplé rozhodli pro obnovu týmu dorostu.

„Jelikož jsme si vytvořili ve starších žácích takovou fotbalovou rodinu, nechtěli jsme ji rozpustit. Sice hrajeme v soutěži proti podstatně starším hráčům, ale aspoň máme o motivaci postaráno,“ poukazoval Bílek, který společně s Kávou ještě vede tým starších žáků v okresním přeboru okresu Sokolov.

„Tam si nevedeme vůbec špatně, když se držíme na medailových postech. V dorostu už se nám daří střídavě oblačno,“ přiblížil Bílek, jak si vedou mládežnické výběry pod jeho vedením.

„Trénujeme dvakrát, třikrát v týdnu, kdy se snažíme zejména žákům nabrat kvalitní fotbalové základy. Dorost už je o tom, aby kluci tomu dali na hřišti něco navíc, ať už v ohledu nasazení či bojovnosti. Co se týče zápasu, spíše je pro nás důležité, jak hráči k utkání přistoupí, jak si v něm vedou nežli výsledek, ale samozřejmě nikdy nejdeme do zápasu prohrát,“ upozorňoval trenér Teplé.

Teplá si tak do budoucna od mládežnických výběrů hodně slibuje. „Pro příští sezonu budeme muset sice zrušit starší žáky, ale na druhou stranu založíme mladší, kdy pro ně už máme i domluveného trenéra. Dál bychom chtěli udržet dorost a posléze bychom chtěli převzít i A-tým mužů,“ přiblížil plány na příští sezonu Bílek.

„Již máme domluvené nějaké hráče pro A-tým mužů a chtěli bychom pozvednout kvalitu týmu, který vždy patřil ke špičce v soutěžích, jež dříve hrál. Dorost by tak prakticky měl pro příští sezonu stabilizovaný kádr, jelikož by do něj přešli všichni starší žáci a mohli bychom tak vychovávat hráče právě pro tým mužů,“ prozradil své fotbalové plány Bílek.

Sám ale ví, že nejen jeho čeká pořádný kus cesty. „Samozřejmě víme, že to nebude nijak jednoduché, ale věřím, že se nám to povede a pomalu navrátíme Teplou opět mezi okresní či krajskou fotbalovou smetánku,“ dodal závěrem své přání Jan Bílek.