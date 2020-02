Po skalpu německého Grosszoberitz, který fotbalisté béčka Hvězdy vypráskali v poměru 9:3, si vyšlápli o víkendu i na Skalnou, tedy účastníka krajské I. A třídy, kterou porazili v poměru 7:3.

„Věděli jsme, že Skalná loni postoupila, tak jsme byli zvědaví, jak na tom v rámci přípravy budeme s těžším soupeřem,“ poukázal chebský trenér Vladislav Remža.

A jeho výběr na tom byl velmi dobře. Během první pětačtyřicetiminutovky si vystřílel čtyřbrankový náskok, když se šlo do kabin za stavu 5:1 pro rezervu Hvězdy. „Od samého počátku zápasu byla vidět na našich kopačkách chuť, dobrý pohyb a správná agresivita. Díky této aktivitě jsme poločas vyhráli jasně 5:1,“ pochvaloval si skvěle zvládnutý první poločas chebský trenér.

Před druhým poločasem pak doznala jedenáctka Hvězdy několika změn, i přesto dovedla duel do vítězného konce, když slavila výhru o čtyři branky.

„Do druhé půle jsem provedl několik změn, jelikož několik hráčů mělo v nohách minimálně poločas za A-tým s německým Kickers Selb. Tempo trošku více opadlo a začala se otevírat okénka i v naší obraně, ale utkání jsme zvládli,“ spokojeně bilancoval Remža.

„Kluky musím pochválit především za první půli, kdy hra snesla přísná měřítka. Do druhé půle jsem zapojil do sestavy více dorostenců, a i když opadla fotbalovost, tak to kluci nahradili bojovností. Celkově jsem však s předvedeným výkonem a výsledkem spokojen,“ dodal závěrem.