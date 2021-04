„Když jsem se vrátil v roce 1960 z vojny, tak tady prakticky nebylo nic, ani žádná kultura. Na sále byl sklad obilí a na místě, kde je dnes hřiště, byly nasázeny brambory. Později jsme od národního výboru získali právě tento plac, zválcovali jsme ho a upravili, že to byla prakticky rovná zemina, a nakonec ho také oseli trávou. Na podzim roku 1961 jsme pak začali hrát okresní soutěž a s přestávkami jsme hráli až do roku 1968,“ vzpomínal Gašpar Balog na začátky fotbalu v Kaceřově.

Poté však zasáhla malou, poklidnou obec, i když nepřímo, sovětská okupace. „Většina občanů tady byla německé národnosti, ti měli v té době obrovský zájem o sport a vůbec o dění v obci. V roce 1968, když nás 'osvobodila' Varšavská smlouva, naši občané německé národnosti většinou vysídlili do Německé spolkové republiky, a tak nastal trošku útlum, než se to dalo znovu všechno dohromady. Fotbal se tady ale nepřestal hrát nikdy,“ pokračoval Balog, který v roce 1970 ukončil svou hráčskou kariéru a v klubu pokračoval až do roku 1985 ve funkci trenéra. „V té době jsme hráli nádherný fotbal, měli jsme tady hodně hráčů,“ vrátil se o několik desetiletí zpět.

První šatny se u hřiště objevily v 70. letech. „Někdy v té době jsme koupili železniční vagon na Dukle, do té doby jsme se převlíkali na národním výboru, potom na statku. Vagon jsme zrychtovali a zřídili jsme tam kabiny pro nás, pro hosty a pro rozhodčí. Vagonové šatny vydržely až do 80. let, kdy začala výstavba současných zděných,“ vypočítává dále Gašpar Balog, který nechyběl v roce 2011 spolu s dalšími rodáky na oslavách 50 let založení klubu.

Jenže další roky již kaceřovský fotbal nepřežil. V roce 2012 skončil. „Finance jsme pro klub měli připraveny, nebyli ale hráči,“ komentuje situaci starosta obce Miroslav Püchner. Fotbalisty tak vystřídali Bandité, tedy místní softbalisté. I ti po pár letech odešli, dnes se na bývalém fotbalovém hřišti pořádají klání siláků „Skotské hry“. „V bývalých kabinách je potom posilovna, tam máme pořád plno,“ poukazuje starosta.

Stejný osud postihl i další dvě obce na zmiňované linii.

Nejkratší fotbalový život měl fotbal v Dasnicích, kde založili oddíl pod názvem Lokomotiva nadšenci v roce 1970.

V Chlumu se končilo stejně jako v Kaceřově v roce 2012, i tady místnímu Sokolu prostě došli hráči. Již předposlední sezonu jezdil klub pouze v deseti, tu 2012/13 již nepřežil. Původní TJ byla v Chlumu založena v roce 1955, nový impuls přišel v roce 1989 se založením fotbalového oddílu SK Sokol a rekonstrukcí hřiště. Od roku 1991 byli Chlumští pravidelným účastníkem okresního přeboru Sokolov.

Dnes se v Kaceřově, Dasnicích a Chlumu nacházejí pouze opuštěná hřiště, fotbal odešel jinam.