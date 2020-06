I druhý duel skupiny slibuje kvalitní podívanou, když béčko karlovarské Slavie přivítá na stadionu v Drahovicích Královské Poříčí. Ani béčková skupina nepřijde o derby, do Lomnice se vydá v rámci sokolovského derby Vintířov. Nejdek pak zamíří na horkou půdu Františkových Lázní. V céčkové skupině se postaví Žlutice Staré Roli a Citice budou hostit Chyši. V déčkové skupině bude na programu souboj rezervních týmů. V Ostrově se tamní béčko postaví rezervě Březové. V chebském derby přivítá Viktoria U19 Drmoul. Ve skupině E pak vyzve Nový Kostel Žandov a Plesná Lipovou.

Skupina A, 4. kolo: Slavia Karlovy Vary B – Královské Poříčí (PÁ, 19. června, 19.00), Hvězda Cheb – Mariánské Lázně (SO, 20. června, 10.30).

Skupina B, 4. kolo: Lomnice – Vintířov (SO, 20. června, 15.00), Františkovy Lázně – Nejdek (SO, 20. června, 17.00).

Skupina C, 4. kolo: Žlutice – Stará Role (SO, 20. června, 17.00), Citice – Chyše (SO, 20. června, 17.00).

Skupina D, 4. kolo: Ostrov B – Březová B (SO, 20. června, 10.30), Mariánské Lázně U19 – Drmoul (SO, 20. června, 14.00).

Skupina E, 4. kolo: Nový Kostel – Dolní Žandov (SO, 20. června, 14.00), Plesná -Lipová (SO, 20. června, 17.00).