Patnáctiletý jakub kucharik je dalším z kynžvartu, kdo momentálně obléká dres s českým lvem: "Je to super, že máme tři reprezentanty," hlásí.

S fotbalem začínal ve třech letech v Lázních Kynžvartu. Ke kulatému „nesmyslu“ ho přivedl táta. Teď je mu patnáct, je hráčem Viktorie Plzeň a v nohách má ve své kategorii první zápasy za českou reprezentaci. Jakub Kucharik.

„Myslím, že táta mi dal výborný základ. Po něm jsem měl celou řadu trenérů, byla jich opravdu spousta. Rád bych všem alespoň touto cestou poděkoval, protože každý z nich mi určitě něco předal,“ vzkazuje ofenzivní záložník, který studuje plzeňské sportovní gymnázium.

Poprvé měnil klub v devíti letech, kdy zamířil do nedalekých Mariánských Lázní. V jedenácti putoval do Sokolova, odkud se posunul do prvoligové Plzně.

Teď si střihl výběrový kemp v Horním Bezděkově a po něm přišla nominace na reprezentační sraz a přípravné zápasy se Slovenskem.

„Hrálo se mi dobře. Byl to zážitek a zároveň ohromná zkušenost. Ze začátku jsem byl lehce nervózní, ale za chvíli mě pohltila hra a bylo to v pohodě,“ líčí.

Obléct si dres s českým lvem a reprezentovat celou zemi bere Jakub Kucharik jako ohromnou čest. „Je to sen každého sportovce a já jsem za tuto příležitost velmi rád, pro mě osobně asi zatím největší sportovní zážitek,“ svěřuje se.

Obdivovatel Messiho má pro svoji fotbalovou kariéru hned několik cílů. „Mezi ty hlavní teď patří udržet se v reprezentaci a potom hrát první ligu,“ prozrazuje.

Momentálně Jakub Kucharik nastupuje na pozici 10. „Což je ofenzivní střední záložník. Vždy mě to táhlo více k tomu, dávat góly než jim zabraňovat, ale defenzivních úkolů se také neobávám. Jako malý jsem hrával v útoku, ale v Sokolově mě pak zkusili dát na pozici 10 a tam se mi zalíbilo,“ vysvětluje.

V Plzni pobýval během sezony na internátu, zároveň byl také členem Regionální fotbalové akademie Plzeňského a Karlovarského kraje. „Bylo o mě dobře postaráno,“ hlásí český mládežnický reprezentant.

Ve volném čase, pokud nějaký zbývá, vplouvá do jiných sportů. „Sport mám rád celkově. V zimě si rád zalyžuji, v létě se projedu na kole nebo plavu, ale jinak mě vždy bavily míčové hry a dřív jsem hrával badminton, ale na ten už mi nezbývá tolik času,“ pokračuje Jakub Kucharik.

Jako rodák z Kynžvartu dobře ví, že není jediným, kdo tady mezi necelými 1 500 obyvateli obléká reprezentační dres. „Samozřejmě se známe. Je to super, že z tak malého města máme tři reprezentanty,“ usmívá se Jakub Kucharik. Na mysli má místní házenkářky Kristýnu Königovou a Šárku Kapus- niakovou, které rovněž patří do mládežnických celků reprezentujících Českou republiku.

Zraky fotbalových fanoušků jsou upřeny v posledních dnech a týdnech na mistrovství Evropy. A ti čeští jsou po nedělním zápase u vytržení. Jakub Kucharik není výjimkou. „Je to skvělý. Hodně se mi líbil výkon Holeše,“ říká k utkání svých starších reprezentačních kolegů.

Jako „profík“ si všímá na Euru i ostatních týmů. „Hodně dobře hrála Itálie a Belgie, takže si myslím, že tyto dva týmy budou bojovat o medailové umístění,“ míní.

Závěrečná slova si schovává pro ty, kdo mají na jeho slibně se rozvíjející kariéře zřejmě největší podíl. „Rád bych ještě poděkoval mým rodičům, protože pokud bylo potřeba kdykoliv a cokoliv, ať už odvoz na tréninky, zápasy, turnaje, vždy tu pro mě byli,“ uzavírá patnáctiletý český reprezentant nahlédnutí do svého života.