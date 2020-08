S kádrem březovské Olympie řádně zacloumal pád Baníku Sokolov do třetí ligy, většina kmenových hráčů hornického klubu se tak vrací zpět. Jedna tvář ale bude oblékat dres Březové dál, David Vaněček.

Přestože ze sokolovského Baníku odešel, dělal asistenta u béčka Viktorie Plzeň. „Bude to trochu složitější, ale pokud mi to pracovní povinnosti dovolí, tak tady chci odehrát co nejvíce zápasů. Hlavně se to bude zřejmě týkat těch na domácím hřišti,“ potvrzuje bývalý ligový fotbalista.

Zkušený matador věří, že se mezery zapříčiněné odchody podařilo zdárně zacelit. „Odešlo šest kluků ze základní sestavy, ale povedlo se přivést slušné hráče, ať je to Padocha, nebo Hašek, kteří prošli druhou, nebo třetí ligou, přišli šikovní kluci z Plzně. Takže v mých očích, i co jsem viděl přípravné zápasy, tak by tým mohl být na stejné úrovni,“ míní.

Otázkou je, co dovolí koronavirus. „Teď se ocitla v karanténě rezerva Sparty, budou se dělat bodové koeficienty. V nižších soutěžích to ale bude daleko složitější dohrávat. Hráči dělají fotbal po práci a hledat potom někdy v týdnu volné termíny bude velmi obtížné, snad se toho podaří odehrát co nejvíce,“ přeje si David Vaněček.

Na fotbalové hřiště se pořádně těší. „Chybělo mi to a nebudu zdaleka sám, všichni by samozřejmě rádi hráli,“ uzavírá.