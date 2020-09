Mistrovství České republiky veteránů. Třikrát za sebou ovládli veteráni karlovarské Slavie okresní přebor, čímž se třikrát kvalifikovali jako vítěz na mistrovství republiky, ani letos tomu nebude jinak.

Veteráni Slavie se představí o tomto víkendu v Olomouci na mistrovství České republiky. | Foto: FC Slavia Karlovy Vary

„Jsme rádi, že se nám v soutěži daří a že jsme ji třikrát vyhráli, už jen proto, že v soutěži je hodně kvalitních týmů, ale vždy jsme si s tím dokázali poradit,“ pochvaloval si úspěšnou bilanci ostřílených borců v trikotu Slavie vedoucí mužstva a pilíř záložní řady Marcel Harvánek. „Kvalifikovali jsme se již potřetí. Poprvé jsme jako nováčci reprezentovali západní Čechy, řekl bych důstojně, jelikož jsme obsadili druhé místo, když jsme až ve finále prohráli 3:2 s mužstvem Lázně Bohdaneč. Když jsme jeli na republiku podruhé, tak jsme ve Slaném skončili na čtvrtém místě, ale je nutno říci, že jsme nebyli v kompletní sestavě a turnaj jsme dohrávali s jedním náhradníkem,“ vracel se zpět v čase za dvěma vystoupeními Harvánek. „Letos to samozřejmě jedeme urvat,“ s úsměvem podotkl k slávistickému cíli Harvánek. Sám ale ví, že to nebude nijak jednoduché. „Bude to však velmi těžké, jelikož na turnaji hrají bývalí ligoví hráči či naši reprezentanti, ať už David Jarolím, Marek Heinz nebo dlouholetá ikona a kapitán Teplic Pavel Verbíř,“ poukazoval Harvánek.