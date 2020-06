„Hráli jsme zbytečně složitě,“ načal své hodnocení trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš. I přesto si vytvořili viktoriáni několik gólových šancí, ve kterých však vyšli brankově naprázdno.

„Bohužel jsme nedokázali naše šance gólově zužitkovat, zatímco soupeř si vytvořil tři šance a dal dva góly,“ kroutil hlavou nad gólovou potencí svého výběru Dolejš. Slávisté dokázali vtěsnat své dvě branky do rozmezí osmi minut, když se v závěru první půle gólově radoval Lukáš Šulc a v 51. minutě pak přidal druhou radost sešívaných Zdeněk Skala. „Měli jsme kritických pět minut na konci první půle a šest ve druhém poločase,“ upozorňoval Dolejš na herní výpadek viktoriánů, za který dvakrát gólově zaplatili. „I když jme měli herně navrch, tak soupeř hrál velmi dobře v defenzivě, měl velmi dobrou přechodovou fázi, proto je to spíše zklamání z neproměňování našich šancí, určitě by to pak dopadlo jinak,“ vypočítával trenér Viktorie. Mariánské Lázně tak na úvod áčkové skupiny prohrály. „Turnaj je dobrá myšlenka a my ho bereme jako zpestření, oficiálně zahájíme přípravu až 20. června, tedy dva měsíce před startem nové sezony,“ dodal závěrem Dolejš.

FC Viktoria Mariánské Lázně – FC Slavia Karlovy Vary B 0:2 (0:1). Branky: 44. Šulc Lukáš, 51. Skala Zdeněk. Rozhodčí: Špaček. ŽK: 1:0.

Viktoria Mariánské Lázně: Šmejkal – Ruda, Braun, Lukáš – Habart, Drahorád, Prokš, Popovič, Pěček – Lattisch, Holub (stř. Kavalír, Štrunc, Kořistka, Parák, Nedbalý).