„Jsem zklamaný z předvedené hry, nasazení, očekával jsem zcela jiný přístup,“ láteřil po nepovedeném utkání s účastníkem z nižší soutěže trenér Viktorie Otakar Dolejš.

„Samotné utkání jsme načali celkem dobře, hráli jsme svižně, dobře kombinovali a vstřelili branku Jakubem Lattischem, ale poté se vše pokazilo, když naše hra byla posléze rozháraná, nevýrazná,“ vracel se k prvnímu poločasu.

A za pasivitu byli hráči z lázní po zásluze brankově potrestáni. „I když jsme během prvního poločasu trochu zlepšili hru, soupeř vstřelil dva slepené góly,“ připomněl mariánskolázeňský trenér, že do kabin se šlo za stavu 1:2 ve prospěch Bernecku. Po obrátce stran tak musela Viktoria dohánět jednobrankové manko, což se jí nakonec povedlo, když se do statistik zapsal Milan Braun. „I přes bodový zisk to pro nás byla neúspěšná generálka,“ přiznává Dolejš.

„Musíme se z utkání ponaučit a připravit se na jarní část soutěže. Již o víkendu zamíříme na půdu lídra Fortuna Divize A Přeštic, kde nás čeká náročné utkání,“ dodal trenér Viktorie.

FC Viktoria Mariánské Lázně – Berneck 2:2 (1:2). Branky Viktorie: Lattisch Jakub, Braun Milan.

Mariánské Lázně: Šmejkal – Ruda, Cinkanič, Lukáš – Habart, Pěček, Drahorád, Braun, Prokš – Lattisch, Popovič (stř. Štrunc, Kořistka, Nedbalý, Parák, Šilhán).