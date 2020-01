„Prozatím panuje s přípravou spokojenost,“ prozradil trenér Viktorie Otakar Dolejš. A není divu. „Hráči plní vše, co je v plánu, i když je to někdy náročné,“ poukázal trenér Viktorie.

Právě zimní dril si proložili viktoriáni dvěma zápasy. V prvním se představili na umělce Sokolova, kde se střetli s ligovým výběrem dorostu Baníku U19, když z toho byla výhra 8:1.

„Nevěděli jsme, co od utkání očekávat, proto jsme k němu přistoupili zodpovědně. Dařilo se nám i střelecky. Šlo sice vidět, že hráči naskočili do utkání z plné zátěže, ale velmi dobře si s tím poradili,“ kvitoval Dolejš. Poté zamířili hráči od Ferdinandova pramene do Františkových Lázní, kde absolvovali čtyřdenní soustředění.

„Trénovalo se dvoufázově, kdy na programu byly nejen náročné atletické či kondiční tréninky, ale také potřebná regenerace a také nám šlo o to, aby se utužila parta, což je také velmi důležité,“ přiblížil trenér Viktorie náplň minisoustředění. Právě galeje v rámci čtyřdenní dřiny si zpestřili viktoriáni druhým přípravným duelem, který odehráli na chebské umělce, kde se jim v derby postavila do cesty Hvězda Cheb, kterou Mariánské Lázně porazily 3:1.

„Vstup do utkání jsme měli špatný, když se do utkání promítla únava hráčů, kteří ještě před utkáním absolvovali tréninkovou jednotku. Během prvního poločasu jsme se prakticky rozběhávali a vyzkoušeli jsme si i nový systém,“ vracel se k derby Dolejš.

„V podstatě jsme drželi více míč, vytvořili si více šancí, přesto jsme inkasovali,“ narážel Dolejš na branku chebského Mojchera. Po obrátce stran však Viktoria zabrala a třemi góly dokázala otočit vývoj ve svůj prospěch.

„Do druhého poločasu jsme udělali tři čtyři změny a byl jsem překvapený, jak si hráči na hřišti rozuměli i přesto, že na nich byla vidět únava, ale ta byla překonána a my vstřelili soupeři tři branky,“ dodal k utkání kouč.

Třetí přípravný duel pak čeká viktoriány v sobotu1. února, kdy se opět představí na chebské umělce, kde se střetnou od 17 hodin s německým Mitterteichem.

FK Hvězda Cheb – FC Viktoria Mariánské Lázně 1:3 (1:0). Branky: Mojcher Michal – Lattisch Jakub, Popovič Roman, Kavka Vladimír.

Hvězda Cheb: Bertelman-Netrval, Veleman, Hucl, Vlk-Janda, Mojcher, Anděl, Kompit-Mouhafidi, Kubinec (stř. Mácha, Znak, Plíhal, Lhotský, Hrotek, Kraclík).

Mariánské Lázně: Šmejkal – Ruda, Cinkanič, Prokš, Kafka – Drahorád, Šácha, Pěček, Popovič – Lattisch, Šilhán (stř. Lukáš, Parák, Chlad, Holub, Štrunc, Holeček, Kořistka, Parák).