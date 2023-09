/MOL CUP/ Skvělá práce. Fotbalisté mariánskolázeňské Viktorie zdolali další překážku. Ve druhém kole MOL Cupu udolali v Plzni tamní Petřín 1:0, když se o vítěznou trefu zasloužil Martin Kapolka. Tím tak viktoriáni propluli do třetího kola, ve kterém již mohou narazit na zvučného soupeře, například Slavii, Spartu, Bohemians nebo Viktorii Plzeň.

Utkání MOL Cupu Petřín Plzeň - Viktoria M. Lázně | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Utkání bylo dle očekávání velmi náročné,“ přiznával kouč Viktorie Aleš Zach, že Petřín nedal jeho týmu nic zadarmo. „Na začátku utkání byli o něco aktivnější domácí a vytvořili si jednu větší šanci. My jsme postupem času hru vyrovnali a po rychlých brejcích jsme tam měli také několik možností skórovat, ale také bez úspěchu. I proto jsme šli do kabin za bezgólového stavu,“ ohlédl se Zach za první polovinou pohárové bitvy, která gólové koření nepřinesla.

Zlomový moment duelu přišel po obrátce stran. Ve 49. minutě skóroval střídající Martin Kapolka, který využil pokutový kop, který však proměnil až na druhý pokus. „Po našem rychlém brejku zahráli domácí ve vápně rukou a jsme se ujali vedení,“ připomněl Zach, jak k první brance došlo.

„Petřín se poté snažil vyrovnat, hrál se výborný, rychlý fotbal a v závěru jsme přečkali velký tlak, kdy Petřín vsadil vše na jednu kartu a měl hodně standardních situací, které naše obrana za výrazné pomoci brankáře Hinterholzingera, ustála a když ani naše šance ,kdy jsme chodili do otevřené obrany, zůstaly nevyužity, odvezli jsme si postup, kterého si nesmírně ceníme,“ neskrýval kouč Mariánských Lázní radost z postupu do další fáze MOL Cupu.

A měl k tomu řádný důvod. Petřín totiž patří k nejlepším týmům v divizní soutěži, a to potvrdil i přes prohru v pohárovém duelu. „Petřín má velkou kvalitu a naše mužstvo si dokázalo, že se mu může rovnat. Podali jsme poctivý, disciplinovaný výkon a jedině pokud budeme takhle pokračovat, můžeme pomýšlet i v soutěži na lepší umístění, než jen šílený boj o záchranu,“ upozorňoval na vítězné tažení Viktorie.

Teď budou v lázeňském městě netrpělivě očekávat los třetího kola. „Koho do dalšího kola? Bohemku či Plzeň! Byla by to odměna pro naše lidi, kterých i na Petřín přijelo hodně a společně s fanoušky domácích, vytvořili skvělou atmosféru,“ prozradil Zach, koho by si přál ve třetím kole poháru.

Petřín – Mariánské Lázně 0:1 (0:0). Branka: 49. Martin Kapolka. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 2:4. Diváci: 670. Mariánské Lázně: Hinterholzinger – Brož (60. Šimek), Cinkanič, Dvořák, Štůla – M. Skopový (31. Kapolka), Tapia (60. Pěček), Hošek – Holub (60. Peška), Renza (75. Drahorád).