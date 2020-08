„Pro nás to byl velmi kvalitní soupeř,“ pochvaloval si soupeře mariánskolázeňský trenér Otakar Dolejš. „Když jsem hráče soupeře viděl, tak jsme myslel, že má sraz basketbalový tým,“ glosoval Dolejš.

Ale obavy byly zbytečné. Viktoria soupeře řádně zaskočila, když ve 3. minutě skóroval Milan Braun a v 6. minutě již viktoriáni vedli po trefě Zdeňka Štěpána 2:0.

„Do zápasu jsme naskočili bez pěti hráčů základní sestavy, i přesto jsme šli rychle do dvoubrankového vedení,“ připomněl Dolejš parádní vstup svého týmu.

Zpět do zápasu pak navrátil Mostečany kontaktní brankou ve 26. Jan Kopta. „Škoda inkasované branky, přesto jsem dokázali naše vedení po prvním poločase udržet,“ poukazoval Dolejš.

Po změně stran šel výběr Mostu za vyrovnáním, což se mu povedlo v 84. minutě, kdy skóroval Dominik Dolejší a pošilhával i po obratu duelu, jenže konečné slovo však měla Viktoria, přesněji mladíček Jan Holeček, který v 87. minutě přichystal domácímu výběru pořádnou ledovou sprchu, kdy vstřelil rozhodující trefu celého utkání.

„Od 60. do 75. minuty jsme pomalu prostřídávali hráče, ať už dorostence či hráče. Domácí sice dokázali vyrovnat, ale my jsme v závěru zápasu přidali třetí branku a dosáhli tak velmi cennou výhru,“ kvitoval Dolejš skalp soupeře. „Most byl silovější, důraznější, ale my zase byli fotbalovější,“ poukazoval Dolejš.

Další přípravný duel nasměruje Viktorii na Chodsko, kde se představí v pátek 7. srpna, když se postaví v Domažlicích od 18 hodin tamní rezervě.

„Pro nás to bude poslední prověrka před prvním kolem MOL Cupu, ve kterém budeme hostit třetiligovou karlovarskou Slavii,“ dodal závěrem Dolejš.

FK Baník Most – Souš – FC Viktoria Mariánské Lázně 2:3 (1:2). Branky: 26. Kopta Jan, 84. Dolejší Dominik – 3. Braun Milan, 6. Štěpán Zdeněk, 87. Holeček Jan.

FC Viktoria Mariánské Lázně: Šmejkal – Samek, Braun, Ruda – Habart, Drahorád, Pěček, Kořistka, Lukáš – Popovič, Štěpán (stř. Jacko-Lysák, Holeček, Chlad, Novák, Parák). Trenér: Otakar Dolejš.