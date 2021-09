Pavel Raška je všestranným sportovcem, který okusil hned několik sportů, ale v poslední době si oblíbil horskou cyklistiku.

Pavel Raška, Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.Zdroj: Deník/ RedakceJaký je váš sportovní vzor?

Otázka, která zní jednoduše, ale odpověď na ni už tak jednoduchá není. Sportovní vzory měla většina z nás spíše v dětství a v té době si pamatuji, že jsem chtěl hodně vyhrávat, ať už to bylo v čemkoliv. Když jsem chodil na základní školu, nejvíce jsem se věnoval atletice a hodně jsem si v té době četl o Emilu Zátopkovi. Byl to opravdu neuvěřitelný sportovec, který v atletickém světě zanechal hlubokou stopu. Jeho doposud nepřekonaný „trojboj“ na olympijských hrách v roce 1952 v Helsinkách, kdy vyhrál závod na 5 km, 10 km, a dokonce i maraton, se dá označit za fenomenální úspěch. Moc se těším, až se podívám na nový český film režiséra Davida Ondříčka z letošního roku o Emilu Zátopkovi a jeho ženě Daně Zátopkové, na který se teď aktuálně chystám do karlovarského kina Čas.

Který sport vás nejvíce oslovil?

Když jsem byl dítě, bavilo mě toho hodně. Patřím ke generaci, která na rozdíl od té současné v dětství vcelku sportovala. Tedy ono stačilo chodit s ostatními dětmi prostě jenom ven a pohybovat se, což už dnes moc nefunguje. Hráli jsme jako kluci fotbal, tenis, ale třeba i hokej na zamrzlém rybníku. Nejvíce jsem se ale věnoval již zmiňované atletice, konkrétně běhu na střední a dlouhé tratě. V deseti letech jsem stal členem atletického klubu Start Karlovy Vary. Asi největšího úspěchu jsem dosáhl na republikovém mistrovství v atletice v běhu na 3 000 m, tehdy ještě ve federaci se Slovenskem, kde jsem obsadil 4. místo. V dorosteneckém věku jsem s atletikou skončil a začal s fotbalem, který jsem hrál cca 20 let. Nejvíce jsem se věnoval futsalu, který jsme společně s kamarády z týmu hráli v rámci Karlovarského kraje i pod registrací ČMFS.

Který sportovec vás v poslední době nejvíce potěšil, překvapil?

Když nad tím tak přemýšlím, tak asi výhra českého reprezentačního týmu v osmifinále volejbalového mistrovství Evropy nad Francií, které před pár dny skončilo. Samozřejmě že se něco takového moc nečekalo. Chlapci se toho chopili opravdu se zdravým sebevědomím a svou přesnou hrou dokázali Francouze přejet. I přesto, že to ve čtvrtfinále s pozdějšími finalisty, týmem Slovinska, nevyšlo, byl to velký den českého volejbalu a velký úspěch. A je potřeba samozřejmě hlasitě dodat, že tento úspěch má k mé radosti přesah i do našeho regionu, neboť se na něm podílelo několik karlovarských hráčů v čele s hlavním trenérem VK ČEZ Karlovarsko Jiřím Novákem.

Můžete prozradit, jaký máte sportovní cíl?

Posledních několik let jsem si oblíbil horskou cyklistiku. Samozřejmě bez elektropohonu. Na Ještěd jsem už společně s mými kamarády vyjel, tak co třeba na Praděd? Co se týká běhání, které mi vydrželo dodnes, tak už dlouho jsem nepokořil dvacetikilometrovou hranici. Tak asi takto.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Tak abych řekl pravdu, v poslední době se na televizi moc nedívám. Je totiž z mého pohledu spoustu jiných možností, jak trávit čas lépe a aktivněji. Pokud už se ale na televizi dívám, tak především právě na sport. Určitě mi nikdy neunikne každoroční MS v hokeji. Pak také rád sleduji velké sportovní podniky, jakými jsou olympijské hry nebo ME/MS ve fotbale či atletice. Čas od času se podívám na nějaký fotbalový zápas Premier League nebo Champions League. Mám také rád tenisová klání na okruhu ATP či WTA, nevynechám Wimbledon, US Open a podobné turnaje, pokud rodina či práce dovolí si na sledování najít čas. Letos jsem také se zájmem sledoval French Open, kde zaznamenala neuvěřitelný úspěch naše Barbora Krejčíková, když tento turnaj vyhrála. Českým tenistkám se obecně letos dařilo a osobně jsem byl velice potěšen, když rodačka ze Sokolova Markéta Vondroušová získala na poslední olympiádě v Tokiu svým super výkonem stříbrnou medaili.