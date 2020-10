Sokolovský Baník poslal letos do soutěže po dlouhé době také svůj B-tým. Ten nastupuje ve společné okresní soutěži Chebska a Sokolovska. Rezerva Baníku je složena výlučně z hráčů, kteří v minulosti prošli různými kategoriemi hornického klubu. Snad s jednou výjimkou. Tou je Lukáš Szolar. „Nikdy jsem za Baník nehrál, je to moje premiéra. Vzhledem k tomu, že se v klubu pohybuji již třetím rokem v redakci a hlavně jako hlasatel při utkáních, tak mě Tomáš Provazník (sportovní ředitel FK Baník Sokolov 1948) oslovil, zdali nechci působit u nově vzniklého béčka,“ vysvětluje muž, jehož hlas diváci na fotbale v Sokolově, ale i Březové dobře znají.

Sám fotbal hrál, začínal v přípravce na Březové, kde dodnes žije, prošel kategoriemi až do dorostu. „Pak jsem se od velkého fotbalu na nějaký čas odmlčel. Odstěhoval jsem se do Brna, kde jsem dva roky hrál malou kopanou za jeden tamní tým, a po návratu zpět do svého rodiště jsem hrával dlouhou dobu futsal za Rudolec,“ přibližuje Lukáš Szolar.

Nejpopulárnější hra planety je pro něj velkou láskou, a tak se k ní brzy vrátil zase jako hráč. „Fotbal miluji odjakživa, tak jsem se rozhodl, že si chci ještě zahrát velký fotbal, a v roce 2014 jsem začal kopat za rezervu březovského béčka, kde jsem vydržel rok, a pak přišla nabídka z Rotavy. Tam jsem odkopal sezonu 2015/16 a podařilo se nám s týmem postoupit do krajského přeboru.“

Nejvyšší krajskou soutěž si už ale 32letý Březovák nezahrál. „Bohužel, přišlo nové zaměstnání, které mě vyřadilo na tři roky z travnatých hřišť, kvůli časové vytíženosti. Po té době jsem nabral nějaké to kilo navíc a říkal jsem si, že už fotbal asi hrát nebudu, protože to neuběhám,“ směje se.

Jenomže všem dnům nebyl konec. „Paradoxně ještě přišla nabídka ze Svatavy, která hraje okresní soutěž, a tak jsem si ještě udělal radost. Bohužel sezona se nedohrála kvůli COVID-19,“ krčí rameny Lukáš Szolar.

No a před začátkem podzimu přišlo stěhování, ze svatavského Baníku do toho velkého, sokolovského. „Přišla už zmiňovaná nabídka si zahrát za rezervu Baníku, která hraje taktéž okresní soutěž, ale jak my hráči, tak hlavně vedení klubu si přejeme postup hned v první sezoně, a nakročeno máme zatím na výbornou,“ připomíná muž mnoha „sportovních“ profesí.

V době, kdy Lukáš Szolar nehrál fotbal, totiž zamířil také mezi mantinely. „Začal jsem chodit hrát hokej s partou přátel, kteří se scházeli sobotní večery na zimním stadionu v Sokolově. Tento sport mě taktéž vždy bavil a nikdy bych si nedovedl představit, že bych ho někdy hrál závodně,“ prozrazuje.

Jak už to v podobných případech bývá, z tohoto sobotního „kroužku“ se stala parta lidí, kteří si chtěli vyzkoušet hrát i nějakou soutěž, a tak vznikl v roce 2018 klub pod názvem HC Vikings Sokolov, který se v roce 2019 přihlásil do nejstarší amatérské hokejové soutěže na Karlovarsku, Kynšperského poháru. „V první sezoně jsme skončili na šestém místě, ale play-off nebylo dohráno kvůli covid-19. Letos se nám zatím daří a uvidíme, zdali dokážeme po základní části nasbírat více bodů než loni,“ říká levé křídlo HC Vikings Sokolov.

Jak Lukáš Szolar porovnává dva v Sokolově nejsledovanější sporty, hokej a fotbal? „Oba jsou rozlišné, ale oba mě hrozně naplňují a nesmírně baví. A ať hraju cokoliv, vždy chci zvítězit a mít s přáteli, se kterými tyto sporty provozuji, radost,“ hlásí.

Jak bylo řečeno, Lukáš Szolar vedle kopaček a hokejky bere do rukou často také mikrofon. „Co se týče moderování, to byla spíše náhoda. Nikdy jsem se nestyděl mluvit před lidmi, tak mi vždy na nějaké menší akci, kam jsem se náhodou připletl, vrazili mikrofon do ruky a mluv. Začalo mě to také bavit, a tak se to začalo stupňovat. Na jednom vánočním futsalovém turnaji si mě všiml Tomáš Provazník a oslovil mě, zdali bych chtěl dělat již zmiňovaného hlasatele na FK Baník Sokolov,“ nechává Lukáš Szolar nahlédnout na svou cestu do hlasatelské kabiny na Baníku.

S mikrofonem se pohybuje převážně po sportovních akcích, vedle fotbalů v Sokolově a Březové si vyzkoušel i moderování při utkání sokolovských hokejistů. „Nebojím se ale ani jiných akcí, takže už jsem moderoval i nespočet svateb a kulturních akcí po našem regionu,“ líčí.

Časově hodně náročné koníčky. „Hlavně co se víkendů týče. Například mi program začíná v sobotu v 10:15 na Baníku, od 15:00 hraje divizní Březová a třeba ještě v sobotu hrajeme od 19 hodin zápas v hokeji. V neděli je pak třeba utkání B-týmu Baníku, kam si jdu zahrát. Někdy se mi nějaké akce kříží, tak mám vždy dilema, jak to udělat. I když se o víkendu doma moc neohřeji, tak má manželka je velmi tolerantní a podporuje mě v tom, co dělám, a často chodí navštěvovat akce, při kterých jsem součástí. Za to bych jí tímto chtěl poděkovat,“ vzkazuje na závěr Lukáš Szolar, kterého určitě brzy zase na nějaké sportovní akci uslyšíme.