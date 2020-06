Druhé vystoupení v rámci Turnaje KKFS mají za sebou hráči chebské Hvězdy, kteří přivítali na své umělce v rámci divizního derby ostrovský FK. Hráči Hvězdy nakonec dosáhli na premiérový bod, když před svými fanoušky remizovali 2:2.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Utkání mělo od začátku slušné tempo,“ pochvaloval si nasazení obou týmů chebský trenér Miroslav Šebesta. A spokojen mohl být již ve 4. minutě, kdy se dostal jeho tým do vedení. „V prvním poločase jsme si vyzkoušeli hru se třemi obránci a hned ve 4. minutě jsme se dostali do vedení po krásné akci Sládek, Sláma a Kubinec, který skóroval do prázdné branky,“ popisoval první branku Hvězdy v derby Šebesta. Ostrov však dokázal vyrovnat Lukášem Jankovským, čímž srovnal ukazatel skóre na 1:1.