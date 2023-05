/KANONÝR DENÍKU/ Během jarní části pendluje mezi A-týmem a rezervou mariánskolázeňské Viktorie. Ostřílený útočný hrot Petr Holub, pomáhá áčku v záchraně v divizní soutěži, naopak béčku pak k postupu. Naposledy vytáhlý čahoun napomohl čtyři zásahy k důležité výhře béčka v derby s FC Cheb, nad kterým Mariánské Lázně slavily výhru 8:2.

Petr Holub (vpravo), útočník FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: Daniel Seifert

„Do utkání jsme šli z pozice favorita, ale na začátku neproměnili několik tutových šancí, a jak to bývá, soupeř šel po první střele na bránu do vedení,“ vracel se k utkání s FC Cheb Holub. „Kluci však dokázali zápas do konce prvního poločasu otočit na 2:1,“ poukazoval Holub na jednobrankový náskok, který si jeho spoluhráči přenesli do druhého poločasu.

Do toho následně naskočil právě i Holub. „Ve druhém poločase už jsme to měli jednodušší, jelikož soupeř nestačil fyzicky, navíc se mu v první půli zranil stoper, kterého nedokázal nahradit,“ podotkl útočník Mariánských Lázní.A Holub si druhou polovinu utkání řádně užil, když se hned čtyřikrát zapsal do střelecké listiny, čímž tak obstaral polovinu branek svého týmu.

„Čtyři branky mě samozřejmě potěšili,“ říká s úsměvem. „Tolik gólů v jednom zápase jsem dal naposledy asi v žácích,“ zavzpomínal. Tím navíc potvrdil, že se mu proti chebským výběrům daří. „Pár týdnů zpět, jsem vstřelil béčku Hvězdy tři branky,“ vracel Holub se v čase za dalším svým gólovým počinem.

Teď bude muset složit do kabiny gólovou pokutu. „Kluci už mi to sečetli, zatím tam mám dvě basy iontových nápojů z Plzně,“ prozradil Holub, o co si jeho spoluhráči řekli. Teď čeká jak divizní áčko, tak i krajské béčko náročný závěr sezony.

„Triumf béčka bych si v I. A třídě hodně přál, už jen kvůli trenéru Zemanovi, který odvádí skvělou práci, a navíc pozitivně pobláznil kabinu, a jde vidět, jak kluky zase fotbal baví,“ přeje si postup rezervy Viktorie mezi krajskou smetánku do přeboru.

Napilno však bude mít i A-tým, který naopak usiluje o udržení v divizní soutěži. „Letos je divize velmi vyrovnaná, proto potřebujeme každý bod. O víkendu se představíme v Plzni na Petříně, a pro nás to bude hodně důležité utkání, když ho zvládneme, tak uděláme obrovský krok k záchraně,“ je si vědom Holub.