Béčko Hvězdy zvládlo derby s FC Cheb, navíc ho sesadilo z trůnu

Pod jeho taktovkou musel slátaný tým skousnout porážku 2:8. „Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře. Dostali jsme opět rychlý gól. Pak se nám povedlo snížit na 4:2 do poločasu, to bylo ale naše maximum,“ zoufal si Bílek. Po změně stran ale Teplá inkasovala další čtyři branky a v tabulce se propadla na předposlední příčku.

„Soupeř byl fotbalově a fyzicky lépe připraven a zaslouženě nás přehrál. Nechci být moc negativní, ale doufám, že si většina našich hráčů chyby a přístup uvědomí a že se dáme všichni do začátku sezony dohromady,“ přeje si Bílek.

Naopak pro Citice, za které gólově úřadoval zejména Tomáš Tamajka, který si připsal na konto hattrick, to byla pátá výhra, která je udržela na prvním místě.

Naplno bodoval i druhý v pořadí FC Cheb, ten uspěl v souboji s Lipovou, kterou porazil čtyřmi góly, když všechny vstřelil soupeři již během prvního poločasu a hattrickem k tomu přispěl František Větříček.

Chebský klub tak stále může pomýšlet stejně jako Citice na celkový triumf. Na třetí příčku se prostřílela rezerva chebské Hvězdy, která se postavila Lomnici.

V zajímavé bitvě, kterou okořenilo sedm branek, nakonec slavila výhru rezerva Hvězdy. Ta sice vedla nad soupeřem ze Sokolovska dvoubrankovým rozdílem, ale posléze to byla ona, kdo musel dohánět brankové manko. To se jí povedlo a dvěma góly v závěru utkání dotáhla duel do hodně cenného vítězství.

Z třetího vítězství se o víkendu radovali fotbalisté Plesné, kteří uspěli v souboji se Skalnou, tu porazili dvěma góly, jež dokázali soupeři vstřelit již během prvního poločasu.

O víkendu, přesněji v sobotu 19. března, čeká chebský turnaj závěrečné, sedmé kolo. To odstartuje tradičně v 9.00 hodin, kdy se na umělce chebského FC proti sobě postaví poslední Lipová a čtvrtá Lomnice.

Posléze v 11.00 hodin vyběhnou na rozehřátou umělku fotbalisté rezervy chebské Hvězdy a citického Sokola. Citice, pokud pomýšlejí na vítězný pohár, musejí vzhledem k vyrovnanosti tabulky v horní polovině bezpodmínečně vyhrát.

Ve 13.00 čeká turnajová derniéra Teplou, která se střetne s Plesnou, a definitivní tečku udělají za letošním ročníkem fotbalisté FC Cheb, kteří se postaví od 15.00 hodin Skalné.

I chebské FC je stále ve hře o celkový triumf, ale to už bude vědět, jak si vedly Citice, jelikož pokud by tým ze Sokolovska na body nedosáhl a Chebané by bodovali, brali by vítězný pohár oni.

O POHÁR MÍSTOSTAROSTY MĚSTA CHEB, 6. KOLO

Jiskra Plesná – FK Skalná 2:0 (2:0). Branky: 37. Svoboda Daniel, 42. Malý Pavel.

FC Cheb – TJ Sokol Lipová 4:2 (4:0). Branky: 2. , 10. a 39. Větříček František, 18. Vondrášek Jiří – 55. a 69. Čížek Daniel.

TJ Lomnice – FK Hvězda Cheb 3:4 (1:2). Branky: 45. a 72. Ptáček Tomáš, 55. Rajtšlegr Tomáš – 20. a 66. Mouhafidi Khalid, 35. Vlk Lukáš, 77. Lokinga Lukáš.

Sokol Citice – Sokol Teplá 8:2 (4:2). Branky: 6. Mika Lukáš, 17. , 61. a 90. Tamajka Tomáš, 20. Drabík David, 37. Bufka Jan, 59. Rakaš Zdeněk, 80. Procházka Jiří – 30. a 44. Bílek Jan.