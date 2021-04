Jestli si chcete vychutnat řepu v plné parádě, nechte ji na talíři rozehrát hlavní roli. Skvěle chutná nakrájená na tenké plátky jako carpaccio (zakápněte ji balzamikem, medem, olejem, zasypejte vlašskými ořechy a kozím sýrem), ve slaném koláči (na základě z listového těsta), v polévce (orestujte na másle šalotku, řepu, zalijte vývarem, povařte, přidejte tymián, lžičku octa, sůl, pepř, promixujte a promíchejte se smetanou) či pomazánce (uvařenou řepu pomačkejte, nastrouhejte nebo rozmixujte, přidejte ořechy, termizovaný sýr, křen, osolte).

Ladí jí to s ořechy, rozinkami, kyselými chutěmi a mléčnými výrobky – se sýry, zakysanou smetanou i kefírem… A už jste ji někdy zkusili marinovat? Skvěle tak doplní pečené kuře nebo plátek masa.

Vyzkoušejte řepné chipsy

Řepě to ovšem sluší také v boršči, ve smoothie nebo v brownies. Právě v tomhle čokoládovém dezertu ‚zakamuflujete‘ řepu nejlépe. A když zkusíte zatvrzelým odmítačům podat ještě řepné chipsy, to by bylo, aby si řepu nezamilovali. Vařit můžete z čerstvé řepy nebo z té předvařené, kterou najdete v chladicím pultu v oddělení zeleniny. Vyhnete se tak nejen jejímu loupání a vaření, ale zamezíte i tomu, aby vám zabarvila celou domácnost.

Jestli jste sehnali celou čerstvou řepu, pak vězte, že zužitkovat se dají jak mladé lístky, tak odrostlejší nať. Lístky používejte jako salát nebo špenát. Chutnat vám budou ve smoothies, v quiche, v lasagních či na bruschettách jako pomazánka (opečené na oleji, s trochou česneku, rozmixované nahrubo s modrým sýrem). Nať se dá použít podobně jako mangold či špenát.

Veganské brownies

Rozmixujte 350 gramů uvařené červené řepy se 100 mililitry ovesného či mandlového mléka, 10 lžícemi javorového sirupu a 50 mililitry oleje. Zvlášť smíchejte 200 gramů špaldové celozrnné mouky s kypřicím práškem bez fosfátů a lžičkou skořice, přidejte 4 lžíce karobu a 50 gramů rozpuštěné 70% hořké čokolády. Promíchejte, vlijte do formy vymazané olejem a vysypané kokosem a pečte asi 25 minut na 170 stupňů. Dezert lze ozdobit drcenými kakaovými boby a práškem z červené řepy.