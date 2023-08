/HÁZENÁ/ Házená Kynžvart před startem nové sezony řádně posiluje. Po příchodu slovenské reprezentantky Natálie Némethové, hlásí klub ze západu Čech další posilu, reprezentantku Černé Hory Ivanu Durović. Talentovaná spojka v rozhovoru Deníku přiblížila, jak se odehrál její přesun z rumunské Galati na západ Čech, a také prozradila, co očekává od nového angažmá.

Ivana Durović, spojka Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Ivano, na západ Čech jste zamířila z Galati, kde jste hrála první rumunskou ligu, proč jste se rozhodla pro přesun do Kynžvartu?

Z rozhovorů se spoustou lidí z házenkářského světa jsem si uvědomila, jak rychle se česká liga rok od roku vyvíjí, a že je vhodná pro mladé hráče bez velkých zkušeností. Také jsem o Kynžvartu slyšela jen samé pozitivní věci, od organizace až po ambice tohoto mladého týmu, a to je ideální prostředí pro sportovní rozvoj, což je pro mě v tuto chvíli nejdůležitější, proto jsem se rozhodla sem z těchto důvodů přijet.

Měla jste tedy nějaké poznatky o MOL lize či informace o Kynžvartu?

Abych byla upřímná, o MOL lize a Kynžvartu jsem toho konkrétního moc nevěděla. Pouze se ke mně dostali zprostředkované zkušenosti černohorských hráčů, kteří hráli českou soutěž.

Kynžvart ulovil čerstvou mistryni! Na západ Čech zamířila Némethová

V jednom dresu jste se sešli s další Černohorkou Marijí Božović, byla to pro vás výhoda v podobě aklimatizace v týmu?

Když jsem se dozvěděla, že v kynžvartském týmu hraje Marija, můžu říct, že se mi hodně ulevilo, protože tu hraje už sezonu a půl, zná tu všechno, a navíc mluví českým jazykem. Hodně mi pomáhá každý den se spoustou věcí, díky ní se snadněji přizpůsobuji týmu a prostředí, za což jsem jí moc vděčná. Marija je skvělý člověk.

Máte za sebou i vystoupení v národním týmu Černé Hory, je to pro vás také motivace?

Vyrostla jsem v rodině, kde je vlastenectví a láska k vlastní zemi jednou z nejdůležitějších věcí, a proto je pro mě hraní za národní tým obrovskou motivací.

Kynžvart se představí v nové sezoně hned na třech frontách, a to v MOL lize, Českém poháru a Evropském poháru, kdy ambice má vždy nejvyšší, těšíte se na pořádně nabitou sezonu?

Nemůžu se dočkat začátku sezóny, nepochybuji, že dosáhneme všech cílů, které máme, protože jsme motivovaní hrát dobře a vydat ze sebe to nejlepší. Čeká nás hodně zápasů, ale z mého pohledu je to velké plus, protože jsme mladý tým a potřebujeme zkušenosti.

S jakými ambicemi budete vstupovat do nové sezony?

Ambice jsou vždy ty nejvyšší, uděláme maximum pro dosažení všech stanovených cílů.

Už jste měla čas projít si Kynžvart, který má nálepku historického města a světoznámých lázní?

Samozřejmě, je to krásné, malé a klidné místo s přátelskými lidmi, to se mi líbí. Vizuálně mě nejvíc udivuje příroda a vodní zdroje. Také golfová hřiště a zámek Kynžvart.

Kynžvart nově odehraje utkání v nedalekém Chebu, což může přilákat do ochozů více fanoušků, jak vy vnímáte diváckou podporu, která patří v podání Kynžvartu mezi nejlepší nejen v MOL lize?

Fanoušci jsou osmým hráčem na hřišti a bez nich sport nemá cenu. Doufám, že přijdou v hojném počtu a naplníme jejich očekávání, protože jsou naším hlavním zdrojem energie. Stěhujeme se sice do nového prostředí, ale do chebské haly se vejde mnohem více fanoušků a je v plánu z každého zápasu vytvořit velkou šou. Tohle si žádný sportovní fanoušek nemůže nechat ujít. Začínáme už v neděli 10. září od 17.30 hodin s atraktivním slovenským soupeřem Dunajskou Stredou.

Klub spustil nově také předprodej permanentek, když by jste měla fanoušky oslovit, čímž by to bylo?

Zvu všechny fanoušky, aby nás podpořili a společně si užili házenou. Permanentky jsou v prodeji do 3. září nejen v Lázních Kynžvart, ale také v Mariánských Lázních a v Chebu, vstupenky se pak budou kupovat on-line prostřednictvím portálu KC Svoboda a samozřejmě na místě těsně před zápasem. Pro majitele permanentek jsou nachystané dárky a každý si může v hale vybrat své místo. Stojí to za to! Neváhejte! My do toho dáme všechno a věříme, že se společně budeme bavit házenou, adrenalinem a sladkým vítězstvím.