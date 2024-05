První semifinálovou bitvu na palubovce pražské Slavie házenkářky Kynžvartu sice nezvládly, ale naděje na postup do vytouženého finále MOL Ligy stále žije. Západočešky si z prvního duelu přivezly do Kynžvartu dvoubrankové manko, když prohrály 26:28, což dává před odvetou větší šance pražskému výběru, ale hráčky z lázeňského města již několikrát prokázaly svou touhu po úspěchu, výhře. A to bude ve druhém semifinálovém klání, které se odehraje v sobotu 4. května od 16.00 hodin v chebské D-Produkt Aréně, jejich hnacím motorem. Nejen o tom jsme si ve speciálním dvojrozhovoru povídali s brankářkou Sabrinou Novotnou a spojkou Sofií Bezrukovou.

Házená Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Můžete zhodnotit první semifinálové utkání se Slavií ze své pozice? Co podle vás ovlivnilo průběh utkání, kde vidíte hlavní příčiny vývoje zápasu? Cítíte, že zlom nastal spíš v hlavě nebo po fyzické stránce?

Novotná: Prvních třicet minut si troufám říct, jsme byli lepším týmem, když se nám podařilo dvakrát odskočit na pět gólů. Samozřejmě zápas nebo celkově zápasy se hrají šedesát minut a my ve druhém poločase vstřelili pouze osm branek. Od sedmnácté minuty se nám vlastně nepodařilo vstřelit žádný gól. Osobně se svým výkonem rozhodně spokojená nejsem, jelikož nejsem zvyklá dostávat tolik laciných gólů. Největší poučení pro mě z tohoto zápasu je asi koncentrace, když já ji bohužel ztratila po třiceti minutách, což by se mi stávat nemělo.

Bezrukova: Zápas bych hodnotila jako hodně emocionální z naší strany. Naskočili jsme do zápasu s agresivní energií, což určitě mělo vliv jak na útok, tak i obranu. Do útoku jsme šlapali na maximum a obrana byla hodně tvrdá, což si myslím, že velmi pocítil i soupeř.

První poločase jste vyhráli 18:13, druhý jste však prohráli 8:15, jak se tedy hra ve druhém poločase změnila?

Novotná: Myslím si, že jsme měli možnost vidět úplně dva rozdílné poločasy. V prvním poločase, na co jsme sáhli, to tam napadalo. V obraně se nám dařilo dodržovat z větší části taktické pokyny. Druhý poločas byl zatím asi jedním z nejhorších, který jsme v letošní sezóně zažili. V útoku se nám vlastně rozpadla střelba, nebyli jsme schopné se dostat na hranici šesti, sedmi metrů. V obraně jsme do hry pustili nejúdernějších hráčky Slavie a nechali je se chytnout. A zatímco v prvním poločase tyto hračky měly velmi nízkou efektivitu střelby, ve druhém byly téměř stoprocentní.

Bezrukova: Podle mého názoru nastal v polovině druhého poločasu spíše psychický zlom. Úspěšnost střelby spadla, navíc soupeř dokázal trestat naše chyby v útoku, a následně pak spadlo naše sebevědomí jak v útoku, tak i v obraně.

Dá se říct, že v poločase tohoto dvojutkání prohráváte o dvě branky, to z pohledu házenkářské matematiky nic neznamená, co tedy budete muset změnit do odvety?

Novotná: Máte pravdu, dva góly v házené nic neznamenají, ale zároveň znamenají hodně. Ještě po takovém utkání, které jsme v Praze odehráli, jsme si ty dva góly navíc, možná i pět gólů, chtěli odvézt domů my. Rozhodně však neskládáme zbraně, teď je důležité, abychom už nedopustili třicetiminutový výpadek a hráli naplno šedesát minut. Věřím, že na sobotní zápas budeme hlavami všechny stoprocentně připravené, protože takticky a fyzicky jsme na tento zápas připravené byly. I s odstupem několika dnů mohu říct, že je v šatně pořád spousta vzteku, chuti. Doufám, že si všechno přeneseme na palubovku a budeme se radovat z postupu do finále.

Bezrukova: Do odvety se toho moc už nedá změnit, ale potřebujeme více dodržovat taktické věci, hrát šedesát minut, tak jak jsme odehráli první poločase na Slavii, protože jsme ukázali, že to umíme a hlavně byla vidět naše dominance.

Proč by měl v sobotu přijít do chebské haly nejen váš stabilní fanoušek, ale vlastně kdokoliv, kdo sport vnímá?

Novotná: Určitě zvu všechny na sobotní zápas, jelikož něco takového Cheb ještě nezažil. Určitě to bude boj do poslední vteřiny zápasu, takže každý, kdo nás přijde podpořit, uvidí skvělou házenou, stejně jako doufáme, že i postup do finále.

Bezrukova: Fanoušek musí dorazit, jelikož uvidí největší energii našeho týmu v celé sezóně. Každá z nás nechá na palubovce všechnu energii, tělo i duši proto, abychom vyhráli.

A co může čekat slávistická parta na vašem domácím území?

Novotná: Myslím, že už zažily hráčky Slavie, jak skvělé fanoušky máme už u nich v Edenu. Naši fanoušci byli slyšet více než jejich, ale to hlavní se odehraje na palubovce. Jsme připravené do toho dát všechno, bude to boj a tvrdá práce. Pojďme všichni ukázat, kdo je v Chebu doma!

Bezrukova: Bude to extra velký psychický a fyzický tlak, se kterým se bude muset Slavia v našem prostředí vypořádat. Jestli se k tomu přidá také podpora našich fanoušků, tak bychom mohli společně umíchat vítězný koktejl!