Náročnou šichtu absolvovaly o víkendu v házenkářské MOL Lize hráčky Kynžvartu. Ve šlágru 15. kola uhrály Západočešky nerozhodný výsledek 20:20 na horké palubovce pražské Slavie.

DHC Slavia Praha – Házená Kynžvart 20:20 (12:12). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Celý týden jsme se připravovali na velmi těžký zápas, který bude od první po poslední minutu náročný,“ připomněla pivotka Kynžvartu Katka Dresslerová, že na západě Čech neponechali před důležitým kláním v hlavním městě nic náhodě. I přesto házenkářky Kynžvartu od úvodu duelu tahaly na palubovce v Edenu za kratší konec provazu, kdy vesměs dotahovaly v bitvě se Slavií až dvoubrankové manko.

„Úvod zápasu jsme chtěli zvládnout lépe. Nechtěli jsme se dotahovat, ale určovat tempo hry. V tomto ohledu pro nás bylo náročné se dostat na svou vlnu,“ přiznávala Dresslerová, že ne vše šlo podle plánu. Nakonec šel v závěru první části přeci jen Kynžvart do vedení, ale to neudržel a do šaten se šlo za nerozhodného stavu 12:12. „Remízový stav po poločase byl pro nás příznivý,“ narážela pivotka Západočešek na příznivé skóre.

Ve druhém poločase se na chvilku karta obrátila, když si dvoubrankový náskok vytvořil právě Kynžvart. Slavia však hosty dokázala docvaknout a posléze se týmy průběžně střídaly ve vedení. „I přes zlepšenou obranu jsme v druhém poločase udělali spoustu chyb a nebyli jsme schopní soupeřovi utéct do více gólového vedení,“ smutnila Dresslerová.

A nebylo divu. Duel měl v napjaté atmosféře slávistického prostředí s velkým zastoupením kynžvartských fanoušků pořádnou házenkářskou šťávu. Nakonec byl Kynžvart kousek od velkého vítězství, ale to jim překazila po konci utkání z nařízené devítky slávistická Tereza Vostárková, která upravila na konečných 20:20.

„Nebudu skrývat zklamání, body jsme chtěli dva. Potvrdilo se, že máme ještě hodně práce udržet stabilně dobré výkony celých šedesát minut zápasu,“ vysvětlovala Dresslerová. I přes bodovou ztrátu udržel Kynžvart ve vyrovnané tabulce skvělou čtvrtou příčku, když na druhou a třetí příčku ztrácí pouhý bod.

„Už teď se učíme z vlastních chyb a bereme si velké ponaučení do dalších zápasů. Chci moc, moc poděkovat všem našim kynžvartským fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, atmosféra byla úžasná,“ vzkazuje závěrem fanouškům, kteří do Prahy dorazili pivotka Kynžvartu.