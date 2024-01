Vánoční pohodu si házenkářky Kynžvartu společně s Deníkem zpestřily unikátní anketou. V té čtenáři hlasovali pro házenkářku, která je svými netradičními odpovědmi nejvíce zaujala či pobavila. A boj to byl do poslední chvíle. Nakonec uspěla v souboji s Barborou Tesařovou, která nasbírala pět set hlasů, Kristýna Hejkalová, pro kterou hlasovalo 579 čtenářů.

Kristýna Hejkalová, křídlo Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Toužimská rodačka tak dosáhla v krátké době na druhé ocenění. Nejprve se stala nejsympatičtější hráčkou kynžvartského A-týmu. Teď k tomu přihodila titul Vánoční hvězdy. Jak hodnotí první polovinu házenkářské sezony, jak bojuje ve škole, a s jakými cíli půjde do druhé poloviny sezony? To vše prozradila v rozhovoru Deníku.

Kristýno, máte za sebou podzimní část soutěže, ve které jste obsadila páté místo, takže po první polovině soutěže panuje spokojenost?

Spokojenost panuje v rámci možností. Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale rozhodně je to lepší a příjemnější než v minulé sezoně. Nechceme jít do jarní sezony spokojené a usnout na vavřínech, chceme pokračovat v dobrých výkonech!

Kromě toho jste uspěli i v Evropském poháru EHF, v němž jste se dostali do osmifinále…

To je pravda, ale teď nás čeká těžký osmifinálový dvojzápas proti Skopje. Pro nás je to nenahraditelná zkušenost, kterou nám naše interliga nemůže nabídnout v takové míře jako evropská scéna. Můžeme se porovnat s neznámými soupeři na mezinárodní scéně a poznat různé styly házené, to je vždy velká výzva.

ANKETA: Zvolte hráčku Kynžvartu, která se bude pyšnit titulem Vánoční hvězda

Bylo pro vás výhodou, že jste už byli v Evropě o něco zkušenější?

To nemohu úplně říct, protože loni jsme hráli s jinými týmy, které produkovaly odlišnou házenou. Jediné, co jsme už mohli předvídat, bylo, že nás nečeká lehký zápas.

Úspěšné jste byli i v Českém poháru, ve kterém jste se dostali až do finále…

Jsme velmi rádi, že se nám pohárové finále v prvním roce naší účasti v MOL Lize podařilo zopakovat. Byl to jeden z cílů, který jsme si před sezonou dali a podařilo se nám ho splnit. Doufám, že se v Praze na dvou finálových zápasech uvidíme s co největším počtem našich fanoušků a společně si dojdeme pro premiérový titul.

Z čeho jste tedy v první části sezony těžili?

Věřím, že naše výsledky jsou z velké části dány náročnou letní přípravou, ale samozřejmě se na každý zápas připravujeme i takticky, ať už prostřednictvím videorozborů, nebo tréninků přímo na konkrétní soupeře. Troufám si říct, že jsme v taktických pokynech disciplinovanější.

Ukázaly vám zápasy také nějaké slabiny, na kterých je třeba zapracovat?

V každém zápase se něco nepovede a může nás to posunout dál. Pokud se z těchto chyb a věcí, které se nepovedly, dokážeme poučit, můžeme z toho hodně profitovat.

Kristýna Hejkalová, křídlo Házená Kynžvart.Zdroj: Házená KynžvartKterý zápas byste označila za nejpovedenější a naopak, na který byste nejraději zapomněla?

Úspěšných zápasů je více, ale nejraději mám poslední zápas, který se odehrál v semifinále Českého poháru proti Slavii, ale také odvetu 3. kola v Nizozemsku a samozřejmě první vítězný zápas proti Mostu! Neúspěchů bylo více na začátku sezony, kdy jsme neuspěli v domácím utkání s Dunajskou Stredou, na Slavii v ligovém utkání a v Michalovcích, to jsou zápasy, ze kterých jsme se určitě hodně poučili.

Po krátké pauze vás čeká náročný návrat do nabitého lednového programu…

Nudit se určitě nebudeme, jelikož nás v lednu čekají dva anglické týdny, nějaké cestování celkem nějakých šest zápasů v relativně krátkém čase. Bude to pár nabitých týdnů, ale určitě to zvládneme, jak nejlépe to půjde a nic nedáme zadarmo.

Jaké jsou tedy vaše cíle pro druhou polovinu házenkářské sezony?

Jak jsem již zmínila, nemůžeme usnout na vavřínech, nechceme se spokojit se současnými výsledky. Budeme se snažit být co nejlepší jako všichni sportovci budeme bojovat, o co nejlepší umístění v MOL Lize a samozřejmě chceme dojít co nejdále v Evropském poháru. Budeme bojovat srdcem Kynžvartu o co nejlepší výsledky.

A co vy a škola, jak zvládáte zátěž učebních osnov a házené?

Vzhledem k tomu, že studuji tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity je to poměrně náročné z hlediska důležitosti praktického tréninku a participace, ale snažím se to skloubit tak, aby to bylo dobře propojené s házenou. Samozřejmě se ve volném čase a mezi tréninky učím, někdy to prostě musím nacpat do hlavy (smích).

Můžete prozradit, co jste našla pod vánočním stromečkem?

Například lyžařskou bundu ruční vysavač a spoustu dalších věcí, ale Vánoce si užívám jinak, stojím si za tím, že to není o dárcích. Prostě si užívám čas strávený s rodinou, které v tomto období není tolik.

Fantastická tečka. Kynžvart proplul do finále. Radost je veliká, říká Tesařová

Na konci roku jste se zúčastnili Silvestrovského běhu v Chebu, jak jste si ho užili?

Musím říct, že to byla velmi příjemná akce, překvapilo mě, kolik lidí se zúčastnilo a kolik lidí mělo zájem se na Silvestra hýbat.

Co byste vzkázala fanouškům před druhou polovinou házenkářské sezony?

Především bych jim chtěla moc poděkovat za první polovinu sezony a za obrovskou podporu, která se nám od nich dostává! Jsou naší hnací silou. Zároveň doufám, že se budeme i nadále vídat na zápasech, a že se naše fanouškovská základna bude jen rozrůstat.