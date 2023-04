/HÁZENÁ/ Holka do nepohody. Sice pochází z fotbalové rodiny, ale přesto válí na palubovkách, učarovala jí totiž házená. Dvacetiletá křídelnice a toužimská rodačka Kristýna Hejkalová tvrdí nějaký ten pátek házenkářskou muziku v Kynžvartu, kde střídavě válčí nejen v prestižní interlize, ale také pomáhá kynžvartské rezervě v I. lize. Navíc sympatická dlouhovláska ovládla anketu Deníku a Házené Kynžvart O nejsympatičtější hráčku kynžvartského A-týmu. Jak vzpomíná Kristýna na své sportovní začátky, proč si vybrala házenou, co pro ni znamená titul nejsympatičtější hráčky? To prozradila v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Kristýna Hejkalová, křídlo Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Kristýno, pocházíte z fotbalové rodiny. Sice jste zůstala u míče, ale nejdříve vám přirostl k srdci ten basketbalový, poté házenkářský…

Ano, to je pravda, dědové, táta, strejdové, nyní bratranec, vlastně každý mužský člen naší rodiny hrál fotbal, takže jsem na trávníku u fotbalových míčů vyrůstala. K fotbalu mám velice dobrý vztah, čímž se asi od většiny holek v mém věku liším. Když mám volno a hraje se nějaký zápas, s radostí se jdu podívat nebo sleduji zápasy oblíbených týmů. Ale jako v Kynžvartu každá holka hrála házenou, v Toužimi holky hrály basket, takže jsem začala s basketbalem. A jelikož jsme se později přestěhovali do Mariánských Lázní, kde nabídka dívčího basketbalu mojí kategorie nebyla, našla jsem si házenou.

Fotbal vás tedy nikdy nelákalo zkusit?

Možná i lákalo, těžko říct. V Toužimi holčičí fotbal nebyl, takže pokud jsem se nechtěla převlékat v jedné šatně s kluky, musela jsem na basket. Byla tam ale skvělá parta, se kterou jsme odehrály několik turnajů, zápasů v karlovarské, ale i plzeňské lize, byly to časy, na které moc ráda vzpomínám.

Nakonec jste však přesedlala na házenou, co vás k tomu vedlo?

Jak už jsem zmínila výše, vedlo mě k tomu stěhování. Bylo to ale rozhodnutí, kterého rozhodně nelituji. Nechtěla jsem přestat sportovat, chtěla jsem být součástí týmu, najít něco, kde budu moct vybít svou energii, a našla jsem právě házenou. Nebylo to ze začátku vůbec jednoduché, přešla jsem až v pozdějším věku, tedy k holkám, které už byly v házenkářském kolotoči, některé dokonce i šest let. Všechno bylo nové, jiné. S basketbalem to nemělo nic moc společného, možná jen jediné, a to běh. Ale třeba základní pravidlo o krocích bylo jiné, všechno jsem se musela učit vlastně od základů. Základ v házené dělá správná technika hodu, a to bylo u basketbalu taky úplně jinak. Mimo jiné je házená mnohem kontaktnější sport než basket.

ANKETA: Hlasujte O nejsympatičtější házenkářku A-týmu Házená Kynžvart

Jaké byly vaše začátky, co vám na „namazaném“ míči učarovalo?

Ze začátku to s tím lepidlem není tak hrozné (úsměv), to přichází až později, kdy potřebujete víc techniky, větší ránu, víc kouzel. Moje začátky byly například po boku Kikiny (Kristýna Königová) a Šárky (Kapusniakové), se kterými to táhnu od začátku, a samozřejmě pod vedením Vladimíra Königa, na kterého nemůžu zapomenout. Byl to trenér, který byl u mého házenkářského začátku.

Postupně jste se propracovala do A-týmu, se kterým jste zažila povedenou sezonu v premiéře v MOL lize, asi nezapomenutelný zážitek?

Kdo by to byl před nějakými devíti lety řekl, když jsem poprvé přišla na házenkářský trénink, že si jednou zahraji nejvyšší ženskou česko-slovenskou ligu, finále českého poháru. Rozhodně to nezapomenutelný zážitek byl, málokdo z nás čekal při premiérovém roce mezi nejlepšími takové úspěchy. Myslím, že na to žádná z nás nezapomene.

Navíc když k tomu připočteme konečnou čtvrtou příčku či právě druhé místo v Českém poháru…

Byla to opravdu jízda, všichni jsme byli šťastní, že to takhle všechno vyšlo.

To v letošní sezoně je to ve vašem podání jako na houpačce, kdy střídáte dobré se špatnými výkony…

Vloni jsme si nastavily vysokou laťku, letos od nás tedy byly očekávány výkony stejné. V předchozí sezoně jsme byly pro většinu týmů velkou neznámou, nikdo nevěděl, co čekat. Letos už je to jiné, počítá se s námi. Samozřejmě je mnohem těžší zopakovat v takové konkurenci podobné výsledky jako v loňském roce.

Nejsympatičtější hráčka Házená Kynžvart, Kristýna Hejkalová.Zdroj: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Navíc máte za sebou premiéru v Evropském poháru…

Ano, letos jsme odehrály utkání i v této soutěži. Byla to pro nás skvělá zkušenost a porovnání sil i s jinými než s ligovými soupeři. Například na utkání v turecké Ankaře, myslím, máme více než dobré vzpomínky. I v Ankaře už znají kynžvartské holky! Ukázaly jsme jim, že házenou hrát umíme.

Nevzalo vám právě vystoupení v Evropě potřebné síly pro domácí scénu?

Tomu bych to za vinu úplně nedávala.

Nově u vás působí mentální kouč, jak důležité to pro vás je?

Jsme mladý tým, který především sbírá zkušenosti, a v naší momentální situaci, kdy se nám ne úplně výkonnostně dařilo, je důležité zvládat situaci i po psychické stránce a je potřeba nějak tu naši psychiku potrénovat a obrnit. V tom nám náš mentální kouč velmi pomáhá.

Házená se řadí k jedněmz nejtvrdších sportů, jak to vnímáte vy?

Ano, říká se to. Nemůžeme být žádná bebíčka, nejsme z cukru a dokazujeme, že i holky něco vydrží. Během zápasů absolvujeme několik nepříjemných soubojů. Já osobně už jsem si na to nějakým způsobem zvykla, snažím se jít do všeho po hlavě, na přemýšlení, jestli to bude bolet, není v zápase čas ani prostor.

Můžete prozradit, kdo je šéfem v kabině a kdo se stará o atmosféru před zápasy?

Atmosféru v šatně tvoříme všechny do jedné. Navzájem se motivujeme, zpíváme, tancujeme, na každou rozcvičku už jdeme lehce rozcvičené z šatny.

Mám velkou radost, že mi to tam padalo, culila se po triumfu v Ankaře Hejkalová

Máte nějaké rituály, které před zápasy či tréninky dodržujete?

Pro trénink asi žádné extra rituály nemám. No a pro zápasy, vždy před domácími zápasy mám svou oblíbenou snídani, poslouchám svůj zápasový playlist, vždy jsou písničky, které si musím poslechnout, a musím si dát před zápasem dobrou kávu, bez té nehraji.

Vy máte navíc o zábavu postaráno, když nastupujete nejen za A-tým, ale také kynžvartskou rezervu…

V letošním roce se vytvořil i B-tým a i já jsem jeho součástí. Je to vlastně dobrá příležitost využít možnost většího herního vytížení a tzv. se vyhrát. Nastupujeme v 1. lize žen, jedná se o soutěž výkonnostně hned pod interligou, zápasy bývají odehrány v dobré kvalitě. Aktuálně nám patří 2. příčka průběžné tabulky.

Takže vesměs všechny víkendy zabité, máte tedy vůbec čas na své přátele či koníčky?

Volného času je opravdu minimálně, když nehraje áčko, hraje béčko, druhý den naopak. Víkendové dny patří právě zápasům, dokonce se občas stane, že se zápasy překrývají. Na zábavu, přátele mám tedy velice málo času, ale snažím se využít každou volnou chvíli k tomu, abychom se potkali.

Čím vyplňujete volný čas a co škola, jak jde skloubit s házenou?

Volného času opravdu moc není, ale nejsem zrovna člověk, co vydrží dlouhou dobu ležet. Jsem docela akční, když to jde, ráda si jdu i ve volném čase zasportovat jinak než s házenou. Baví mě běh, posilovna, tenis, plavání atd., ráda ale také navštěvuji různá sportovní utkání, trávím čas v přírodě a samozřejmě trávím čas právě s přáteli a s rodinou. Skloubit školu s házenou je docela složité, i když na druhou stranu teď je to jednodušší, než to bylo na střední. Studuji prvním rokem na ZČU v Plzni na pedagogické fakultě tělesnou výchovu, takže pohyb mě pronásleduje i tam. Jsem asi opravdu člověk, kterému sport a pohyb celkově přirostly tak nějak k srdíčku.

Kristýna Hejkalová uspěla v anketě Deníku a Házená Kynžvart. Zdroj: Házená Kynžvart

Stále máte vše před sebou, máte tedy nějaký nesplněný sen, který byste si ráda splnila?

Ráda bych si s kynžvartským týmem pověsila na krk medaile z interligové soutěže, nejradši samozřejmě ty nejcennější. Evropská liga v Kynžvartu zní také jako dobrá kombinace. Tak proč nezkusit i to?

V anketě Deníku a Kynžvartu jste byla zvolena nejsympatičtější hráčkou, co to pro vás znamená?

Jsem moc ráda za všechny hlasy, které mi přišly, a moc za ně všem hlasujícím děkuji. Je to příjemné a milé, zjistit, že vás někteří lidé takhle vnímají.