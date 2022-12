„Na svátky jedu sice domů, ale s rodinou na Vánoce nebudu, jelikož u nás je slavíme 7. ledna, a to nás už čeká osmifinále Evropského poháru s Gijónem,“ narážela Božović na nabitý program, který Kynžvart v novém roce čeká.

„Je to součást sportovního života a musíme si na to zvyknout,“ říká smířlivě. Vánoční atmosféru před odjezdem do své domoviny nasála alespoň trochu v Česku. „Já vlastně zažila poprvé v Česku vánoční atmosféru a musím říci, že se mi hodně líbí,“ prozradila sympatická dlouhovláska.

„Každé město má svůj advent a vypadá to kouzelně, vše je krásně vyzdobené,“ chválila českou výzdobu. Stejně však probíhají vánoční přípravy i v jejím rodišti. „Myslím si, že tradice je víceméně všude podobná, nejdůležitější je, aby byla rodina pohromadě,“ upozorňovala.

Vše ale přece jen není stejné. Černohorskou házenkářku totiž vyvedli trochu z míry čeští Mikuláš a čerti. „O tom jsem nikdy neslyšela, takže jsem byla překvapená, ale pozitivně, moc se mi tato tradice líbí, navíc mám ráda sladké,“ připomněla, že má pro sladké velkou slabost.

Navíc tím, že přijde o Vánoce na obou frontách, se prakticky vyhne předvánočním přípravám. „To mi nebude vůbec chybět,“ usmála se. „Nemám totiž radost, když musím uklízet a vařit, takže tuto část ráda přenechám rodině,“ svěřila se.

Na Štědrý den pak dodržuje černohorské tradice. „Na oběd se láme koláč s mincí v něm. Věří se, že ten, kdo dostane peníz do svého koláče, nebude mít v daném roce problémy s financemi,“ přiblížila jednu z tradic, kterou během Štědrého dne dodržují. Tradičního kapra byste však hledali ve štědrovečerním menu marně.

„Po rozsvícení vánočního stromu se sejdeme u stolu, na kterém dominují mé oblíbené koláče s domácí marmeládou, pstruh a marinovaný šaran a bramborový salát,“ popisovala Božović, co vše štědrovečerní menu zahrnuje.

„Jelikož mám ráda sladké, tak ke Štědrému dni neodmyslitelně patří baklava, dýňový koláč, štrúdl s jablky, zatímco přes vánoční svátky je to domácí koláč, kterému říkáme babiččin dort,“ přidávala házenkářka Kynžvartu další dobroty, které nesmějí na stole během vánočních svátků chybět.

Sama ráda své blízké obdarovává, rodina je pro ni nejdůležitější. „Dárky už mám nachystané, mám ráda, když je vše připraveno dříve, protože se sama hodně těším. Pro mě je nejdůležitější, že jsme všichni živí, zdraví a máme svůj klid,“ dodala závěrem Božović.