Po nemoci, která dala Kristýně Königové před několika týdny pořádně zabrat, se navrátila devatenáctiletá křídelnice zpět na palubovku. „Před třemi týdny jsem byla nemocná, hodně jsem zhubla, byla jsem slabá. Posledních čtrnáct dní tak stále pracuji na tom, abych byla co nejdříve zase v plné síle, což se mi už myslím daří,“ vracela se k bitvě s nemocí, která ji vyřadila na chvilku ze hry Königová.

Házená Kynžvart porazil doma Westfriesland SEW 31:24, uspěje i v odvetě? | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Kynžvartská dlouhovláska se však prezentovala jako velká bojovnice, což potvrdila i v posledním duelu první části MOL Ligy, ve kterém podpořila výhru svého týmu nad Zlínem čtyřmi zásahy.

„Od začátku zápas neprobíhal podle našich představ. Neměli jsme takovou energii jako na předešlých zápasech,“ přiznávala, že vstup do utkání nebyl takový, jaký si v Kynžvartu přáli. Nakonec Západočešky rozhodly o své výhře až po změně stran.

„Zlomový moment přišel když odskočili na 24:18 díky naší rychlé první vlně. Vyhráli jsme díky naší kondiční připravenosti a posledních deset minut jsme zvládli stále běhat a tlačit,“ narážela Königová na klíčový moment zápasu s houževnatým soupeřem.

„Zlín má určitě šikovné mladé hráčky, které jsou proskokové a hrají jedna na jednu. Nás poměrně dost potrápila i jejich brankářka Hanzalíková. Ale jejich největší sílu vidím na pivotu, který nám při každém společném zápase dělal problém,“ upozorňovala Königová.

Teď čeká Kynžvart evropská scéna, když se představí v odvetě 3. kola European Cupu v sobotu 18. listopadu od 19.00 hodin na palubovce Westfrieslandu SEW, kam zamíří se sedmibrankovým náskokem z prvního zápasu, který vyhrál 31:24. „Do Holandska jedeme s jasným cílem. Jsem si jistá, že to bude krásný zápas se skvělou atmosférou. My si samozřejmě chceme domů přivést postup do další kola,“ doplnila Königová.

Zdroj: Youtube