V první polovině házenkářské sezony patřila brankářka Kynžvartu Sabrina Novotná ke klíčovým hráčkám výběru ze západu Čech. Třiadvacetiletá gólmanka si navíc svými výkony vysloužila nejen pozvánku do české reprezentace, ale také následně na mistrovství světa v Dánsku, které zahájí Češky ve čtvrtek 30. listopadu od 20.30 hodin duelem s Kongem. Nejen o tom jsme si s brankářkou Kynžvartu povídali.

Sabrina Novotná, brankářka Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Sabrino, máte za sebou v MOL Lize podzimní část, tu jste ale nezahájili podle představ, souhlasíte?

Ano, je to tak. Začátek sezóny není nikdy jednoduchý, bohužel nám nevyšly první tři zápasy, které nebyly vůbec jednoduché, jelikož jsme se střetli s týmy, které byly účastníky play-off.

Postupem času jste se naladili na vítěznou vlnu, když zlomovým duelem byl ten se slovenskou Šaľou…

Je to, tak. Šaľa patří ke špičce MOL Ligy a body z její palubovky se nevozí vůbec lehce. My jsme ale zápas zlomili ve druhé půlce, když jsme ho následně dotáhli do vítězného konce. Tato výhra byla pro nás klíčová zejména pak po psychické stránce, kdy jsme si dokázali, že házenou hrát umíme.

Navíc jste poprvé dokázali obrat o všechny body Most tedy hlavního aspiranta na český titul v MOL Lize…

Duel s Mostem byl jako ze snu. Po ukončení zápasu jsem stále nevěřila, že je konec a branka navíc svítí na naší straně. V týmu je nás několik, co si prošlo Mostem, takže zápasy mají vždy jiný náboj a je to trošku i osobní (smích).

Zadařilo se vám také na evropské scéně, když jste uspěli ve třetím EHF European Cupu, ve kterém jste vyřadili holandský Westfriesland…

Po povedeném domácím duelu jsme jeli k odvetě se sedmibrankovým polštářem. I přesto jsme nechtěli nic podcenit a navíc v kombinaci s dlouhou cestou nebylo utkání vůbec jednoduché, ale jako tým jsme zvládli jak vstup, tak i následně celé utkání. Atmosféra byla bouřlivá a bylo super vidět, kolik našich fanoušků nás přijelo podpořit a chtěla bych jim ještě jednou poděkovat.

Po skončení házenkářského podzimu jste navlékla reprezentační dres navíc v dobře známém prostředí…

Bylo skvělé trénovat v naší domovské hale a mít možnost holkám ukázat zázemí, co naše hala nabízí. Musím říct, že holky ze zahraničí byly překvapené, jak se našemu klubu podařilo halu vylepšit.

Po závěrečné siréně jsem chvilku nevěřila tomu, co se stalo, prozradila Novotná

Česká reprezentace se tradičně zúčastnila turnaje O štít města Chebu, který byl zároveň poslední prověrkou před mistrovství světa…

V Chebu jsme odehráli dvě přípravná utkání. My jako brankářky jsme v každém z nich dostaly poločas, za co jsem ráda hlavně kvůli tomu, že nás do Chebu přišli povzbudit i kynžvartští fanoušci a mohla jsem před nimi hrát v reprezentačním dresu.

Jaká tedy panuje v reprezentačním výběru atmosféra před vrcholem, kterým mistrovství světa bezesporu je?

V týmu je skvělá nálada hlavně díky povedenému vstupu do kvalifikace mistrovství Evropy. Ale zároveň jsme si vědomy důležitosti prvních dvou utkání, jenž nás čekají hned ze začátku. Cíle jsou jasné - postup ze skupiny do hlavní fáze turnaje.

Vy jste se nominovala svými skvělými výkony na postu brankářky, jak svou roli vnímáte?

Já na turnaj jedu hlavně pomoci týmu k naplnění cíle. Ať či jako jednička nebo jako pomoc Petře Kudláčkové.

Jak se vám spolupracuje s Martinem Galiou? Jste i během repre srazů v kontaktu s trenérkou brankářek Kynžvartu Lenkou Černou?

Martin je legenda stejně jako mám jednu v našem klubu. S nimi se mi spolupracuje nejlépe. Takový hráči vám toho hodně předají a já jsem ráda, že mám takové privilegium s nimi spolupracovat. S paní trenérkou jsme v kontaktu, je to hlavně její zásluha, že se mi povedlo se do reprezentace vrátit. Zároveň mi hodně pomáhá zvládat i velmi těžkou část přípravy, a to práci s psychikou či zvládání tíhu zodpovědnosti.

Co vás čeká po návratu z mistrovství světa?

Po návratu nás ještě čeká poslední zápas, kdy se střetneme v semifinále Českého poháru se Slavií. Pak přijde chvilka volna s nejbližšími o Vánocích. Poté následuje náročný začátek roku, kdy nás čeká hned několik důležitých zápasů, ať už v poháru, nebo MOL lize.

Jak náročné je pro vás skloubit házenou studium a osobní život?

Je to náročné, ale studium se díky individuálnímu plánu zvládat dá, a i když nemám tolik volného času tak se najde čas i pro rodinu a přítele, který také sportuje, takže má velké pochopení, i když musíme hodně plánovat (úsměv).

Po první části házenkářské sezony máte našlápnuto k solidním výsledkům, s jakými cíli tedy budete vstupovat po novém roce do druhé části?

Nechci nic zakřiknout, protože týmový úspěch ovlivňuje nejenom forma hráček, ale i spousta dalších faktorů. Ale chtěli bychom být na medailových stupních v českém play-off a v Českém poháru dojít do finále. A v poslední soutěži tedy evropském poháru chceme postoupit co nejdále a uvidíme, jak se nám zadaří.