Házenkářky Kynžvartu mají před sebou dvě poslední vystoupení v rámci základní části MOL Ligy. Již v neděli 17. března čeká družinu slovenského kouče Petera Sabadky třaskavý duel. A bude se na co těšit. Kynžvart se totiž postaví v chebské D-Produkt Aréně od 19.00 hodin v západočeském derby DHC Plzeň. Tentokrát jsme vyzpovídali před utkáním fyzioterapeutku Kynžvartu Bereniku Selberovou, která přiblížila jak dlouho je součástí A-týmu, co vše její práce obnáší a nezapomněla ani na nedělní derby s Plzní.

Berenika Selberová, fyzioterapeutka Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Bereniko, můžete prozradit, jak dlouho působíte u A-týmu a jak jste se k této práci dostala?

V klubu Házená Kynžvart působím s lehkými přestávkami necelé dva roky. Příležitost se mi naskytla ve 3. ročníku střední zdravotnické školy, kdy přišla v rámci praxe nabídka na výpomoc u maserského stolu hráček A-týmu žen. Byla to výzva. Já „mladé kuře“, ale posílená zkušenostmi z praxe na odborných pracovištích během studií, jsme do toho šla po hlavě. V kynžvartské šatně jsem našla partu odhodlaných lidí, kteří vědí, co chtějí, a to mě motivovalo pro ně dělat maximum, i když v době maturitních zkoušek. Svým způsobem jsem si plnila a stále plním svůj sen, práce ve sportu mě naplňuje. V aktuální sezóně je moje vytíženost mnohem větší, klub mi navíc umožňuje dál se vzdělávat a rozšiřovat mojí praxi.

Kynžvart si užívá vesměs povedenou sezonu, jak to vnímáte vy ze své pozice?

Mám radost z probíhající úspěšné sezóny a věřím, že ji dotáhneme do nejlepšího konce. Z mého pohledu pro to hráčky a realizační tým dělají maximum a jsem ráda, že jim k lepším výkonům můžu svým dílem pomoct. Moje služba je vlastně čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu, kdy jsem připravená odvézt jakoukoliv naši hráčku k lékaři klidně i o půlnoci.

Asi máte k hráčkám blíže než mužské pokolení, jste taková vrba kynžvartských hráček?

Neřekla bych přímo vrbou, ale u mě hráčky mají prostor pro relax nejen fyzický, ale také mentální. Před zápasem se spíš jedná o přispění k motivaci do výkonu, moje chvíle přichází po zápase, ale většinou až druhý, třetí den, kdy se emoce ustálí a na hráčky čeká řízená regenerace.

Vy prakticky jezdíte s týmem na venkovní zápasy…

V rámci fyzio týmu máme rozdělené zápasové role. Co se týká výjezdů, tak převážná část venkovních utkání připadá mě. Rozdíl oproti domácímu prostředí je, že ve venkovních halách musíme dost často improvizovat co se týče zázemí pro naši práci – tejpování, uvolňování atd. Znamená to také spoustu naježděných kilometrů a hodin strávených v autobuse. Dá se říct, že moje práce začíná už tam. Čas se snažíme využívat efektivně, tejpování potřebných míst se dá zvládnout i v tomto prostoru. Hráčkám pak zbývá před zápasem větší osobní komfortní zóna v šatně.

Vraťme se tedy k finále poháru, jak náročné z vaší strany bylo přichystat hráčky na první vrchol sezony?

Za mě šly hráčky do zápasu s velkým odhodláním a vírou v úspěch. Během přípravy byly v šatně vedeny dlouhé pozitivní debaty a před finále byla cítit velká chuť se do zápasu opřít. I přes lehké překážky se podařilo z mé strany dostat všechny hráčky na hřiště bez myšlenek na jakoukoliv fyzickou nepohodu.

Určitě pak panovalo zklamání, když ani druhý pokus proti Mostu nevyšel?

To je otázka spíš na samotné hráčky, trenéry a managment klubu. Za mě je důležité se co nejdříve vzpamatovat jak psychicky, tak fyzicky a maximálně se připravit do dalšího vrcholu sezóny, kterým je co nejlepší umístění v play-off. Jsme připraveni! Dáme do toho maximum!

Kynžvart teď má před sebou derby s Plzní, budete tedy sledovat zápas na dálku nebo dorazíte do Chebu?

Nedělní utkání, přesto že je vysíláno v přímém přenosu na ČT sport, si nenechám ujít, protože tohle derby vždy slibuje jedinečnou atmosféru. Chci být součástí, tentokrát jako podpora z hlediště, kde to vždy celý zápas pěkně hlasitě vře. Všechny bych proto ráda pozvala v neděli 17.března od 19.00 hodin do chebské D-Produkt Arény. Přijďte si spolu s námi užít skvělý sportovní podvečer.