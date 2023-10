/HÁZENÁ/ To byla jízda. Házenkářky Kynžvartu mají úspěšně za sebou vystoupení ve 2. kole EHF Evropského poháru.To dostalo zaslouženou postupovou tečku. Házenkářská družina pod velením kynžvartského kouče Petera Sabadky totiž opanovala obě utkání s Yellow Winterthur. V sobotu soupeře ze Švýcarska porazily Západočešky v Kynžvartu v poměru 29:25, v neděli pak v chebské D-Produkt Aréně 31:29.

Házená Kynžvart – Yellow Winterthur 31:29 (17:16). | Foto: Deník/Daniel Seifert

Do odvety nastupovaly házenkářky Kynžvartu s vědomím čtyřbrankového náskoku z prvního zápasu. Ale na to nechtěly spoléhat, což se odrazilo také na palubovce, když si kynžvartské hráčky během první třicetiminutovky udržovaly až tříbrankový náskok, který hráčky Winterthuru dokázaly před odchodem do šaten ztenčit na rozdíl jedné branky 16:17.

„V prvním poločase hrály Švýcarky ve vysokém tempu, což nás nepřekvapilo, jelikož je to náš styl,“ vracela se k první polovině duelu Sofiia Bezrukova, po které Kynžvart vedl rozdílem jedné branky 17:16.

Po změně stran se však karta obrátila. V koncovce se začalo dařit švýcarskému výběru, který si postupně vytvořil až třígólový polštář. Kynžvart však neponechal nic náhodě, když v důležitých pasážích druhé poloviny zápasu dokázal soupeřkám vzdorovat a postupně dokázal manko smazat, když srovnal na 25:25 a pak šel i do vedení.

„Ve druhém poločase jsme měli hluchou fázi, ale dokázali jsme ji prolomit. Navíc jsme udělali méně technických chyb, což bylo rozhodující,“ poukazovala Bezrukova, co rozhodlo o výhře Západočešek.

Winterthur však převedl úspěšnou sérii tří branek v řadě a dokázal otočit na 28:26. Bitva o každý míč pokračovala. Západočešky nechtěly prodat svou kůži lacino, a to se odrazilo i na skóre, když v závěru zápasu povedenou sérií čtyř branek otočily na 30:28, čímž definitivně zlomily snahu soupeře. Nakonec z toho byla výhra 31:29, čímž se hráčky Kynžvartu mohou těšit na los třetího kola, který bude na programu v úterý.

„Nebylo to jednoduché utkání, ale dotáhli jsme ho do výhry a těšíme se na los třetího kola,“ doplnila ke druhé výhře nad švýcarským klubem Bezrukova.

Házená Kynžvart – Yellow Winterthur 31:29 (17:16). Nejvíce branek: Bezrukova 11, Patrnčiaková 5, Dresslerová 5, Némethová 5 – Vasic 13, Steiner 5, Abramowicz 4. Rozhodčí: Fahner, Kubis (oba Polsko). Sedmimetrové hody: 10/9:1/1. Diváci: 300. Postup: Kynžvart.