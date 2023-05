/HÁZENÁ/ Poslední vystoupení v základní části MOL ligy mají před sebou házenkářky Kynžvartu. V sobotu 22. dubna vyzvou netradičně od 18.00 hodin ve své hale poslední celek interligové tabulky z Poruby. „Na zápas se těšíme,“ říká před závěrečným vystoupením v základní části sedmnáctiletá spojka Kynžvartu Veronika Vávrová.

Veronika Vávrová, spojka Házená Kynžvart. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Máte před sebou závěrečný zápas základní části, kdy budete tvrdit roli favorita…

Budeme doufat, že potvrdíme roli favorita. Určitě to, ale nebude jednoduché utkání, musíme na něj dobře připravit stejně, tak jako na předchozí utkání.

Přesto jistě převládá zklamání, že následně budete hrát pouze play-out?

Uvnitř sebe máme samozřejmě trochu smutku z nepostoupení do play-off, mrzí nás prohra ve Zlíně, v Plzni a v podzimní části s Olomoucí. Na to se, ale teď nemůžeme ohlížet, chceme vyhrát skupinu play-out a dostat se na závěr sezony na vítěznou vlnu, tím potěšit nejen sebe, ale také naše skvělé fanoušky. Letošní soutěž vnímám jako nevyzpytatelnou, na žádný z výsledků bych určitě předem nesázela (smích).

Základní část tedy budete chtít vylepšit vítězstvím, je to tak?

Jednoznačně! Po posledním zápase s Olomoucí se ve mě mísil pocit radosti a zklamání. Věřím, že to už je pryč a teď bych si ráda vychutnala pocit vítězství na plné pecky. Sice nám případná výhra nepřinese postup do play-off, ale byly by to, pro nás důležité body do další nadstavbové části soutěže. Dáme do toho všechno! Chceme si utkání užít a odcházet s úsměvem na tváři.

Uspět budete chtít už jen kvůli vašim fanouškům, kteří se řadí mezi nejlepší v MOL lize?

Na domácí utkání naši fanoušci vytvoří vždy vynikající a jedinečnou atmosféru a ženou nás k lepšímu výkonu. Děkujeme za podporu i ve chvílích, kdy se nám úplně nedařilo. Cítíme oporu i pokud hrajeme na půdě soupeřů, někteří nás doprovázejí dokonce i na venkovní utkání a víme, že doma u přenosů Tvcom.cz sedí další velká spousta lidí, kteří nám drží palce. Je to skvělé vědět, že v tom nejsme sami. Vážíme si každého příznivce Házená Kynžvart.

Co tedy podle vás bude hrát důležitou roli abyste uspěli, když Poruba prakticky nebude mít, co ztratit?

Je to obrovská chuť vyhrát. Chceme diktovat tempo hry, mít utkání pod vlastní taktovkou, nepřipustit žádné nepříjemné překvapení. I my chceme jít do utkání s čistou hlavou. Hrát svou hru, prosadit naše herní kvality jak individualit, tak souhru týmu. Chceme pobavit naše fanoušky, a tím jim poděkovat za dlouhou a náročnou sezonu. Ale ještě nejsme u konce! Fanoušci se mohou těšit na další tři domácí utkání, které odehrajeme do konce května. S největší pravděpodobností se představíme doma již ve středu 26. dubna od 18.00 hodin.