FOTO: Demolici Písku režírovala mladá puška Kynžvartu Vávrová, dvanácti góly

/HÁZENÁ/ Tak to byla jízda, na kterou jsou fanoušci Kynžvartu zvyklí. Doslova. Házenkářky ze západu Čech prolomily v bitvě 15. kola MOL ligy s Pískem sérii tří porážek v řadě, když své věrné fanoušky potěšily vysokou výhrou 36:29. Nejvíce se o to zasloužila kynžvartská kometa, sedmnáctiletá Veronika Vávrová, která zatížila konto soupeře úctyhodným zápisem, a to dvanácti brankami.

Házená Kynžvart – Sokol Písek 36:29 (19:13). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík