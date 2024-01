/FOTO,VIDEO/ Do druhé osmifinálové bitvy EHF European Cupu se Skopje sice naskočila brankářka Kynžvartu Adéla Srpová až ve druhém poločase, přesto se po zásluze stala nejlepší hráčkou duelu. Svými skvělými zákroky pobláznila nejen ochozy chebské D-Produkt Arény, ale také své spoluhráčky, které zažily jednu velkou házenkářskou jízdu, která sice skončila po těsné prohře v osmifinále, ale přesto Kynžvart se loučil s evropskou scénou se vztyčenou hlavou. Jak viděla rozhodující bitvu právě brankářka Kynžvartu, a co označila za klíčové, to prozradila v našem rozhovoru.

Skvělá atmosféra doprovázela osmifinálovou bitvu Kynžvartu se Skopje. | Video: Házená Kynžvart

Adélo, jak hodnotíte zápas s odstupem času? První nával emocí je pryč, co převládá v tuto chvíli?

U mě samozřejmě stále převládá zklamání. Zápas mi stále po částech běží v hlavě a hodnotím, co jsem mohla udělat lépe. Myslím, že jsme měli šanci postoupit, a o to víc to bolí. Bohužel, evropský pohár se nedal hrát na jeden dobrý poločas jednoho zápasu. Sezona nekončí, stále pokračujeme, čeká nás ještě jarní část MOL Ligy, finále České poháru a troufám říct play-off MOL Ligy.

Makedonky v odvetě hrály velmi trpělivě, často na hranici pasivity…

Makedonské hráčky byly houževnatý soupeř, velmi nepříjemný, měly skvělé spojky a hru pivotů, výborná křídla. Hrály s velkou taktikou a trpělivostí. V prvním poločase si vybudovaly náskok a byly na koni. Věděly, že ho potřebují jen udržet, a tak hrály hodně pasivně. To my jsme museli tlačit.

Co bylo nakonec rozhodující?

O postupu nerozhodl jen začátek zápasu, ale i množství jasných brankových příležitostí, které jsme promarnili. Když jsme mohli odskočit na tři góly a dostat soupeře pod větší tlak, a tím nás dostat do naprosté euforie, selhali jsme v koncovce. Z toho všeho se musíme ponaučit.

Jaké jsou vaše poznatky z letošní cesty evropskými poháry?

Vzhledem k tomu, že jsme v evropském poháru hráli zápasy, které naše liga nenabízí, myslím si, že nás to posunulo v celkovém herním projevu. Dokázali jsme si, že jsme schopné odehrát velmi těžké zápasy i v náročném sledu. Největší rozdíl vidím v tom, že nás to naučilo, že není snadné vrátit se do zápasu, když se hra nevyvíjí podle vašich představ. Například v Dunajské Stredě jsme měli špatný první poločas, ve druhém jsme excelovali a domácí hráčky se do zápasu navrátit nedokázaly. V evropském poháru jsme se sice dokázali vrátit do hry a otočit ji, ale soupeř zapnul na vyšší obrátky a nic nám nedovolil. Nechci nikoho srážet, jen si myslím, že v tomto ohledu nám to dalo i malé varování, že pokud chceme být úspěšní, musíme hodně zlepšit první poločas.

Fanoušci v Chebu byli fantastičtí, když jste nastoupila do branky, hecovala jste je k hlasitější podpoře…

Přesně tak, to jsou moje nejoblíbenější zápasy, když je plná hala. Sama jsem motivovaná k lepším výkonům a užívám si diváky a jejich reakce. Atmosféra byla neuvěřitelná a elektrizující, za což jim děkuji! Před zápasem jsem měla přesnou představu, jak bude zápas probíhat, napínavý zápas, neskutečná atmosféra a sedmičková přestřelka, když dva dílky vyšla, ale bohužel ten třetí ne. Takže i druhý den jsem byla upřímně smutná. Vyčítala jsem si tu poslední střelu a hlavou se mi honily myšlenky, jak jsem to měla chytit.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

Program trochu ubere na intenzitě zápasů. Vrátíme se k plnému tréninku a v sobotu 27. ledna nás čeká velmi těžký zápas v Praze se Slávií. Bude to přímý souboj směrem k play-off, takže to bude další skvělý zápas, na který se bude dát dívat. Jako poděkování za sobotní absolutně skvělou atmosféru jsme pro naše fanoušky připravili výjezd na tento zápas, neváhejte a přihlaste se u šéfa našeho fanklubu.

