Sabrina, mocná čarodějka. O brankářce Kynžvartu a české reprezentace Sabriny Novotné, to platí dvojnásob. Stále usměvavá třiadvacetiletá hráčka táhne Kynžvart nejen na tuzemské, ale i evropské scéně. Na její skvělé zákroky budou její spoluhráčky také hodně spoléhat v odvetné bitvě osmifinále EHF European Cupu se Skopje, která se odehraje v sobotu 20. ledna od 18.00 hodin v chebské D-Produkt Aréně. Jaké mají hráčky Kynžvartu vyhlídky před odvetným duelem, to nám prozradila právě Sabrina Novotná.

Kynžvart se ve středu vítězně naladil na sobotní EHF European Cup, když v MOL lize porazil Porubu 32:24. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Sabrino, vraťme se k první bitvě se Skopje. Vy jste v prvním poločase patřila ke klíčovým hráčkám Kynžvartu, když jste skvělými zákroky napomohla týmu několikrát k tříbodovému trháku…

Jsem ráda, že jsem týmu mohla pomoci, jelikož byl zápas opravdu velmi náročný nejen po fyzické stránce, ale i mentální. Já mám osobně takové utkání ráda. Pro dost holek to bylo poprvé, kdy byly vystavené takové nevoli fanoušků.

Náskok jste, ale nedokázali udržet, když jste nakonec vyhráli první poločas pouze o branku 14:13, což určitě muselo řádně zamrzet?

Určitě to zamrzelo hlavně proto, že jsme si vypracovali mnohem více šancí než domácí tým. Náskok mohl být i o více než tři branky, ale bohužel jsme selhali v koncovce.

I vstup do druhé poloviny zápasu nebyl v podání vašeho týmu špatný, když jste si rychle vzali zpět vedení o tři branky zpět…

V šatně bylo o přestávce trošku hlučno, ale naprosto oprávněně, jelikož soupeř je sice mistrem své země, ale my také míříme vysoko. Chceme pokračovat v naši cestě evropským pohárem.

Zlom pak přišel ve čtyřicáté minutě, kdy domácí hráčky srovnaly na 22:22. Od té doby jste naopak vy tahali za kratší konec provazu…

Za vinu si to beru trošku já. Ve 40. minutě jsem se lehce zranila a ozvaly se šrámy ze zápasu s Dunajskou Stredou, tak jsem musela být z palubovky přibližně deset minut před koncem odnesena. Holky, ale i tak bojovaly, za což jim patří velký respekt.

Domácí rázem ožili, když si v závěru vytvořili až pětibodový náskok, který jste nakonec dokázali umazat alespoň na tři body…

Závěr byl nesmírně důležitý. Posledních pět minut jsme to byly zase my. A na takové vlně budeme pokračovat i v sobotu. Výhra o čtyři branky je reálná a my si jiný scénář nepřipouštíme.

Co vám tedy první zápas ukázal?

Ukázal nám, že soupeř potvrdil kvality, a na náhodou je makedonským mistrem. Dále pak ukázal i naše slabší stránky, na kterých musíme a již teď pracujeme. Pokud se nám podaří vyvarovat se zbytečných chyb, tak věřím, že se v sobotu budeme společně radovat z postupu.

Jak jste již zmínila, v sobotu vás čeká domácí odveta, během které budete smazávat tříbrankové manko, jak náročný zápas očekáváte?

Očekávám jeden z nejnáročnějších zápasů dosavadní sezony. Nejenom že absolvujeme během osmi dnů tři těžké zápasy, ale hráčky Skopje jsou neskutečně silově vybavené. Chtějí postup stejně jako my, přeci jen jsou to holky z Balkánu, takže i trochu horkokrevnosti tam je. Zápas bude opravdu velmi náročný. Ve Skopje dovedli makedonští fanoušci vytvořit opravdu horkou půdu, takže věřím, že i naši skvělí fanoušci nás poženou za výhrou a postupem.

Vám tak může hrát do karet domácí prostředí, k tomu můžeme připočíst kynžvartské fanoušky, kteří umí vytvořit skvělou kulisu a jsou vaším hnacím motorem…

Máme nejlepší fanoušky ligy! V makedonské hale nebyl slyšet ani jeden buben, my máme hned několik skvělých bubeníků. Ale všem, kdo si najdou cestu do chebské haly na jakékoliv utkání, bych chtěla od srdce poděkovat, vážíme si vás. Pojďme spolu znovu vytvořit krásnou atmosféru a ukázat, jak se fandí v Česku.

