/HÁZENÁ/ V uplynulé sezoně si vystřihly házenkářky Kynžvartu jednu velkou premiéru na mezinárodní scéně, když okusily nástrahy EHF Evropského poháru. Z pozice nováčka dokráčely Západočešky do osmifinále, kde jim vystavil stopku španělský Gijón. Teď mají před sebou hráčky ze západu Čech další velkou výzvu.

Házená Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Nejdříve však musí v nabitém programu přeřadit na mezinárodní mód. Ve středu totiž odehrály svěřenkyně kynžvartského trenéra Petera Sabadky vítěznou předehrávku 5. kole MOL ligy, ve kterém se představily na palubovce Šaly. Teď je čeká náročný víkend, když mají před sebou dvojutkání 2. kola EHF Evropského poháru se švýcarským Yellow Winterthur, když obě utkání odehrají prakticky v domácím prostředí.

První v kynžvartské hale Milana Prokeše v sobotu 30. září od 16.00 hodin druhý pak v neděli 1. října v chebské D-Produkt Aréně od 18.00 hodin. „O víkendu nepůjde vůbec o lehké zápasy,“ přemítá před nabitým víkendem kynžvartská pivotka Barbora Tesařová. „Očekáváme od soupeřek rychlou dynamickou a moderní házenou,“ přiblížila kynžvartské očekávání sympatická dlouhovláska. „Myslím si, že každá konfrontace se zahraničními týmy nás posune zase o level výš. A doufám, že zkušenosti, které jsme doposud nasbírali, přeneseme i do zápasů se Švýcarkami,“ narážela Tesařová na zkušenosti, které Kynžvart nabral při premiéře mezi mezinárodní smetánkou.

Vsázet bude klub z Karlovarského kraje na domácí prostředí, které by mohlo být rozhodujícím faktorem. „Určitě by to mělo být naší výhodou, ale zase nesmíme usnout na vavřínech a neudělat z výhody naší nevýhodu,“ varovala pivotka Kynžvartu. „Doufám, že v sobotu využijeme kynžvartského prostředí, na které jsme zvyklé a pak v neděli tomu dáme postupovou tečku v Chebu,“ přeje si Tesařová uspět v obou bitvách. Vyhrát však budou chtít na západě Čech také Švýcarky, které si drží ve své lize průběžnou šestou příčku.

„Budou to určitě velmi náročné zápasy,“ dobře ví Tesařová. „Budeme muset rozložit síly a snažit se mít co nejméně hluchých fází,“ připomněla pivotka, kde v současné době tlačí tým pověstná bota. „Především budeme muset hrát svou hru. To, když se nám podaří, tak by mohly výsledky hrát v náš prospěch, ale to nechci ještě předbíhat,“ říká s respektem k soupeřkám. Kynžvart opět bude spoléhat na povolený doping, kterým jsou fanoušci.

Kynžvart se vítězně naladil na náročný víkend, sestřelil Šaľu

„Nemohu nic jiného než souhlasit. Fanoušci jsou naším palivem, nikdy nás nezklamou. Za jakéhokoliv stavu stojí stále při nás a my je určitě nebudeme chtít zklamat,“ slibuje za kynžvartskou kabinu Tesařová. „Chtěla bych je pozvat na dvě velké bitvy, které je určitě nebudou nudit a které bez nich nezvládneme. Každý zápas bude mít jiné kouzlo, takže by si určitě neměli nechat ujít ani jeden ze zápasů,“ doplnila Tesařová.

Lístky na obě utkání Evropského poháru mohou fanoušci stále zakoupit v předprodeji na Ticketstream.cz, když na obě pohárová utkání se nevztahují permanentky. Do Chebu Kynžvart opět vypraví pro fanoušky týmový autobus, odjezd bude od sportovní haly Milana Prokeše v Lázních Kynžvart v neděli 1. října v 16.45 hodin, návrat zpět z Chebu pak bude na programu v 19.45 hodin a cena je 50 korun. Třešinkou na dortu bude v neděli slosovatelná tombola, ve které jeden ze šťastlivců vyhraje skútr.