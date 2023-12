Povedený majstrštyk. Házenkářky Kynžvartu udělaly definitivní tečku za rokem 2023. A tečka to byla úspěšná. Házenkářská družina poskládaná kolem slovenského kouče Petera Sabadky opět ukázala svou sílu. Po bezmála měsíčním půstu se navrátil Kynžvart na scénu, tedy alespoň na jedno utkání, a to ve velkém stylu. Semifinále Českého poháru totiž přetavily Západočešky ve svou exhibici, když pražské Slavii přichystaly vysokou prohru 40:19.

Házená Kynžvart – DHC Slavia Praha 40:19 (18:8). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Na zápas jsme se opravdu těšili, protože měsíc bez zápasu je velmi dlouhá doba. Ale také si myslím, že to čekání stálo za to a dali jsme si ten nejlepší vánoční dárek v podobě postupu do finále,“ rozdávala po semifinálové bitvě úsměvy na všechny strany kynžvartská pivotka Barbora Tesařová.

„Radost je veliká,“ přidávala záhy opojena postupovou euforií. Tesařová, která přispěla k výhře svého týmu čtyřmi brankami, stále nemohla uvěřit, jak lehce její tým duel zvládl.

Kynžvart si smlsl na Slavii a prostřílel se do finále Českého poháru

„Stále nevěřím, že se nám podařilo vyhrát takovým rozdílem, ale o to víc mě to těší,“ narážela Tesařová na překvapivý vysoký jedenadvacetibrankový rozdíl. „Dokázaly jsme si, že dokážeme hrát i s těžšími soupeři,“ těšilo sympatickou dlouhovlásku. A nebylo divu. Rozhodnuto bylo prakticky po prvním dějství, ve kterém si Kynžvart vystřelil desetibrankové vedení 18:8.

„Hrály jsme s naprostou lehkostí a po celý zápas jsme šly za výhrou a postupem, ale také jsme chtěly Slavii vrátit podzimní prohru,“ připomněla Tesařová domácí prohru v MOL lize 28:31.

Kynžvartské hráčky si tak nadělily předběžný vánoční dárek. „Teď nás čeká pár dní volna a palubovku se vrátíme 27. prosince, protože už 7. ledna nás čeká doma Písek a pak absolvujeme náročných čtrnáct dní, to budeme v jednom kole. Čeká nás velmi těžký zápas v Dunajské Stredě, poté zamíříme do Skopje, což také nebude jednoduché. Po návratu nás čeká ve středu Poruba a o víkendu odveta s Makedonkami,“ nastínila závěrem Tesařová, jaký program kynžvartský výběr po návratu do tréninkového procesu čeká.