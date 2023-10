/HÁZENÁ/ Házenkářky Kynžvartu přetavily dlouhý výjezd v rámci 7. kola MOL ligy na palubovku Olomouce v jednoznačnou záležitost, když dosáhly na vysoké vítězství 43:28. „Bylo to pro nás důležité vítězství a jsme rády, že jsme si ho připsali s takovým velkým gólovým rozdílem,“ neskrývala radost po utkání kynžvartská spojka Veronika Vávrová, která se po dlouhé pauze navrátila zpět do sestavy Kynžvartu.

Veronika Vávrová, 18 let, spojka, číslo dresu 19, Česká republika. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Skoro tři měsíce jsem se léčila se zraněním kotníku, takže pauza v tréninku byla určitě znát. Forma ještě není ideální, ale jsem ráda, že jsem se v tomto utkání mohla prosadit,“ narážela Vávrová na šest branek, kterými přispěla k vysoké výhře.

Kynžvart vstoupil do utkání velmi dobře, když během prvního poločasu pustil domácí výběr pouze dvakrát do vedení, ale poté si vytvořil pětibrankový náskok, když vedl ve 24. minutě 14:9.

Ze svého výkonu Západočešky neslevily ani v závěru prvního poločasu, když nakonec šly do šaten za vedení 19:13. Po obrátce stran se blýskl výběr Kynžvartu několika bodovými sériemi, na které však Olomouc nedokázala brankově odpovědět, čímž tak Kynžvart připsal na svůj účet čtvrtou výhru v MOL lize, která znamenala udržení čtvrté příčky.

„Myslím si, že jsme dobře bránili a z toho pramenilo hodně rychlých protiútoků, díky nimž jsme mohli soupeři odskočit na větší brankový rozdíl. I v postupném útoku se nám gólově dařilo a brankářky nás podrželi v bráně,“ přidávala k utkání Vávrová.

Teď čeká Kynžvart náročná šichta, když v sobotu 28. října přivítá v chebské D-Produkt Aréně od 18.00 hodin Baník Most. „Zápas proti Mostu je vždycky atraktivní, bude se hrát rychlá házená a diváky by to mohlo bavit. Budeme určitě potřebovat podporu od našich fanoušků a budeme se na ně v sobotu těšit,“ přeje si Vávrová diváckou podporu ve šlágru 8. kola MOL ligy, ve kterém se postaví čtvrtý Kynžvart druhému Mostu.