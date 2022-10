Most navíc v letošní sezoně premiérově sbírá zkušenosti v prestižní Lize mistrů a na domácí scéně kraluje po čtyřech kolech MOL ligy tabulce. Házenkářky z Kynžvartu tak před sebou mají pořádnou šichtu. „S Mostem je každý zápas výzva, přeci jenom s mistrem nehrajete každý den, takže je to v určitých věcech specifické,“ upozornila brankářka Kynžvartu Adéla Srpová , se kterou jsme si v exkluzivním rozhovoru Deníku o středečním svátku házené povídali.

Adélo, vy jste v Mostě několik sezon hrála, má tento tým vůbec nějakou slabinu?

V Mostě jsem byla tři sezony v tréninkovém centru mládeže. Každý tým má své slabiny, my musíme Most rozebrat na videích a společně najít nějaký recept, který by na ně mohl fungovat.

Jak to máte s bývalými spoluhráčkami, popichujete se před vzájemnými zápasy, padají nějaké sázky?

Jsem v kontaktu především s holkami, s kterými jsem byla i v reprezentaci. Myslím, že nic specifického neprobíhá. Komunikujeme i mimo zápas, před zápasem prohodíme pár slov, zavtipkujeme a to je vše.

Může být pro vás výhodou nabitý program Mostu?

Nemyslím si, že by to měla být pro nás nějaká větší výhoda. Most má široký a silný kádr, zázemí přizpůsobené této zátěži, a navíc sbírají zkušenosti v Lize mistrů. Naopak bych se nebála říct, že je to spíše jejich výhoda.

Tak či tak, vy prakticky nemáte v tomto utkání co ztratit, můžete jen získat, souhlasíte?

O tom není pochyb. Rády bychom se ale v hlavách nastavily, že vyhrát se dá s každým. Je jasné, že s českým „gigantem“ nevyhrajete deset z deseti zápasů, ale možná jen jeden. Tak proč by ta výhra nemohla přijít již ve středu? Nesmí nám chybět pokora a respekt jako před každým zápasem, ale když se každá nastavíme na výhru, není nereálné, že se nám to povede.

Házená Kynžvart - DHK Baník Most.Zdroj: Házená KynžvartCo bude podle vás v utkání s Mostem rozhodovat?

No přeci kdo dá více gólů, ne? (smích) Bude to zápas maličkostí a každá z nich bude rozhodující. Jejich herní styl je založený na rychlé hře, rychlém přechodu do útočné fáze, rychlém rozehrání po gólech, když se nám podaří tyto fáze eliminovat, mohl by to být pro oko diváka zajímavý zápas.

Určitě se budou mít brankářky obou týmů co ohánět, může právě výkon gólmanek rozhodnout o osudu duelu?

Bude rozhodovat výkon každé hráčky na hřišti v každé herní činnosti. Samozřejmě že výkony brankářek na obou stranách budou stavebním kamenem k vítězství. Se vší skromností bych řekla, že velká kvalita je na obou dvou stranách.

Vy se navíc můžete spolehnout na své fanoušky, ale i Most doprovází početná skupina diváků na zápasy venku, takže půjde o dva souboje, první na palubovce, druhý pak v hledišti…

Atmosféra na našich zápasech je úžasná, skrz naši malou halu by se dalo říct, že až pekelná. Každá z nás se na domácí zápasy těší nejenom kvůli domácímu prostředí, ale právě kvůli našim fanouškům, kterých si moc vážíme. Doufám jen, že nebude komplikací hrací den, kterým je středa. Budeme fanoušky potřebovat více než obvykle, mám ráda komunikaci s publikem, burcovat ho. Užívám si především jejich zpětnou vazbu.

Vypsal trenér nějaké prémie za skalp úřadujícího mistra?

(úsměv) Tak daleko ještě nejsme, my se budeme v první řadě snažit neskalpovat samy sebe.

Na co byste pozvala fanoušky, kteří váhají nad návštěvou kynžvartské haly?

Vy, kteří stále váháte. Tak kromě toho, že nás můžete vidět naživo, což je vždy velký zážitek (smích), hrajeme proti nejlepšímu týmu v soutěži, v jejich kádru je spousta reprezentantek, a navíc jsou účastnice Ligy mistrů. Věřte nebo ne, takový tým neběhá v kynžvartské hale každý týden. Byla by škoda si tento zápas nechat uniknout. Bude k vidění mnoho skvělých individuálních soubojů a výkonů. Tak se nenechte přemlouvat a dorazte, budeme se na vás těšit.

Komentář trenéra Kynžvartu Petera Sabadky

Most jako účastník EHF Champions League vnímáme jako družstvo s nejvyšší kvalitou. Jde o několikanásobného obhájce domácího mistrovského titulu, který se pyšní zejména svou šířkou kádru. My jsme ale v posledních zápasech prokázali zlepšenou kvalitu herního projevu. Chtěli bychom přenést do utkání dobré momenty i z posledního zápasu v Písku, kde jsme dokázali získat bod. Poprvé přivítáme Černé Anděly v naší domácí hale, když v loňské sezoně jsme domácí utkání odehráli ve sportovní hale v Chebu, kam jsme se přesunuli kvůli atraktivnosti utkání a chtěli jsme umožnit účast maximálnímu počtu diváků i ze strany soupeře.

Utkání bylo nakonec přenášeno v přímém přenosu na ČTSport. Utkání 2Finále Českého poháru bylo odehráno na neutrální půdě v hale míčových sportů v Karlových Varech a těšíme se na mimořádnou sportovní atmosféru. Věříme, že naši fanoušci přijdou s velmi hlasitou podporou, kterou nás poženou k napínavému průběhu zápasu. Budeme se snažit prezentovat kvalitu. Uvidíme, jestli to bude stačit, abychom byli schopní v utkání dominovat a bodovat, tak jak se to zatím v průběhu aktuálního soutěžního ročníku MOL ligy nikomu nepodařilo.

Nám se povedlo vyhrát v Michalovcích! Proč by se další senzace nemohla zrodit taky doma? S podporou našich fanoušků v zádech můžeme dokázat velké věci!

Házená Kynžvart - DHK Baník Most.Zdroj: Házená Kynžvart

Házená Kynžvart

Házená Kynžvart v letošní sezoně poprvé historicky vstoupí do evropských soutěží, konkrétně EHF cup, kde je nasazena do 3. kola, termín losování je úterý 18. října.